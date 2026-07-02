Sénégal: La défense, le point faible des Lions au Mondial

Le secteur de la défense s'est révélé être le talon d'Achille des Lions au Mondial 2026, avec neuf buts encaissés en quatre matchs.

L'équipe nationale du Sénégal a été éliminée de la Coupe du monde 2026, mercredi soir, après sa défaite (2-3) face à la Belgique dans les ultimes secondes des prolongations.

Les Lions menaient (2-0) jusqu'à la 86e mn, avant de sombrer face aux Diables Rouges en match comptant pour les seizièmes de finale.

Longtemps considérée comme l'un des atouts majeurs de la sélection sénégalaise, la défense est apparue méconnaissable au Mondial 2026.

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Entre fin décembre et début janvier, elle n'avait concédé que deux buts lors du sacre à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) au Maroc.

Six mois plus tard, au Mondial, elle s'est fissurée en encaissant neuf buts en quatre sorties.

Diminué par une blessure en club, le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, n'a pas retrouvé la plénitude de ses moyens, ce qui a beaucoup fragilisé la défense sénégalaise au Mondial.

Son duo avec Moussa Niakhaté n'a pas tenu ses promesses, encaissant trois buts face à la France et autant contre la Norvège.

Les remplacements par Abdoulaye Seck ou Pathé Ciss n'ont pas arrêté l'hémorragie, tandis que la blessure du gardien Edouard Mendy face aux Norvégiens a aggravé la situation.

L'un des chantiers du staff technique sera de reconstruire une défense de fer, alors que la Tanière dispose de talents capables de succéder à Kalidou Koulibaly.

Le jeune Mamadou Sarr, limité par son temps de jeu après la CAN, fait partie de cette relève talentueuse incarnant une génération prête à renforcer la défense sénégalaise.