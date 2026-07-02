Sénégal: Vers l'ouverture d'une antenne locale de la direction des bourses à l'USSEIN

Kaolack — La Direction des bourses et le Centre régional des oeuvres universitaires et sociales du Sine Saloum (CROUS-SS) ont signé une convention de partenariat portant sur l'ouverture d'une antenne locale visant à rapprocher les services de cette direction des étudiants de l'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), a constaté l'APS.

Cette convention a été paraphée mercredi dans les locaux du CROUS-SS entre le directeur des bourses, Jean Amédé Diatta, et celui du CROUS-SS, Jean Birane Gning, en présence des acteurs de l'université, notamment les étudiants, les enseignants ainsi que le personnel administratif, technique et de services (PATS).

"Cette signature est une démarche que nous avons déjà effectuée avec l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, l'Université Iba Der Thiam de Thiès et l'Université Assane Seck de Ziguinchor depuis longtemps", a expliqué M. Diatta.

Selon lui, le DG du CROUS-SS a rendu "un grand service" à la Direction des bourses pour avoir volontairement mis à sa disposition du personnel et des locaux.

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"Si nous avons voulu signer cette convention, c'est parce que je veux que les choses soient protégées. Parce que demain, je peux ne pas être là ; de même que Dr Jean Birane Gning qui peut être appelé à d'autres fonctions. Et ceux qui vont venir peuvent dire que ça ne les engage pas. C'est pour cette raison que nous avons choisi d'établir une convention pour protéger l'antenne", a souligné le directeur des bourses.

D'après M. Diatta, l'antenne de la Direction des bourses implantée dans la zone d'intervention du CROUS-SS permet de mieux gérer la cible, à savoir les étudiants, "parce que quand il y a des problèmes ou des dysfonctionnements sur les bourses, c'est le restaurant qui paie un lourd tribut, parce que c'est lui qu'on attaque, ce sont les CROUS qui sont attaqués. Donc, nous avons intérêt à travailler ensemble".

Selon Jean Amédé Diatta, "le plus grand problème avec l'USSEIN, c'est le gap d'informations".

L'antenne locale de la Direction des bourses, qui sera un "véritable interlocuteur", va régler ce problème de manque d'information des étudiants boursiers, dans la mesure où ils auront en face d'eux des personnes bien formées pour leur apporter des "réponses précises" à toutes les interrogations.

"La crise nous a appris qu'un esprit mal informé ne peut s'empêcher de ne pas raisonner, et pose des actes par rapport à son degré d'information. C'est pour réduire cet écart de perception que cette antenne a été ouverte", a-t-il souligné, invitant les étudiants d'en faire leur propre outil.

Selon le DG du CROUS-SS, pour qui "il y a eu énormément d'avancées" dans la gestion des bourses, cette antenne va contribuer à faciliter les conditions d'études des étudiants et leurs différentes démarches socio-administratives.

"Vous devez vous réjouir certes, mais vous devez être très reconnaissants envers ces autorités et responsables qui, nuit et jour, ne ménagent aucun effort pour vous mettre dans les meilleures conditions, en vous rapprochant des lieux de réclamations", a lancé Jean Birane Gning à l'endroit des étudiants de l'USSEIN.

Il soutient que "cette initiative est la mise en oeuvre de la volonté du gouvernement du Sénégal qui, avec le Premier ministre actuel, nous demande de décloisonner et de faire en sorte que les différents services de l'Etat puissent collaborer. D'autant que nous sommes dans le même ministère et appelés à travailler avec d'autres démembrements de l'Etat".