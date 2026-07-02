Sénégal: Kédougou - Six orpailleurs étrangers meurent dans un éboulement à Séguéko

2 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — La Brigade de la gendarmerie territoriale de Saraya, dans la région de Kédougou (sud-est), a été saisie mercredi d'une affaire relative à la mort de six orpailleurs de nationalité étrangère suite à un éboulement survenu dans un cratère exploité clandestinement dans un village de la commune de Bembou, a appris l'APS jeudi de source sécuritaire.

Un blessé grave a été également enregistré dans cet éboulement survenu dans le village en question, dans le département de Saraya, selon la même source.

Les faits rapportés concernent un groupe de jeunes orpailleurs étrangers qui "depuis quelques temps s'activent pleinement dans ce cratère", à la recherche d'or, a-t-elle précisé, ajoutant que les premiers secours ont permis de sauver l'un d'entre eux.

Selon les premiers témoignages recueillis sur place, "l'instabilité du sol fragilisé par les récentes pluies et le creusage sauvage serait à l'origine de l'affaiblissement" du cratère exploité, selon la même source.

Les corps sans vie des victimes ont été acheminés vers le centre hospitalier régional Amath Dansokho de Kédougou et une enquête a été ouverte dans cette affaire.

Lire l'article original sur APS.

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