Sénégal: Le chef de l'Etat, B.D. Faye - « Le pays s'est engagé dans une dynamique irréversible d'un changement systémique »

Le Sénégal s'est engagé dans une dynamique irréversible de changement systémique qui touche les politiques de développement du gouvernement, des régions et des futurs pôles territoriaux. C'est ce qu'a indiqué jeudi le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, lors d'une rencontre avec les exécutifs territoriaux marquant le lancement de l'Acte 4 de la décentralisation.

L'Agenda national de Transformation Sénégal 2050, qui est le référentiel des politiques publiques, accorde une place décisive aux pôles territoriaux. Il en fait, selon le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, le moteur d'un développement endogène et durable.

« Il s'agit, au fond, de réveiller la compétitivité économique de chaque territoire, à partir de ses potentialités réelles, en l'adossant à des programmes structurants et à des outils cohérents avec nos instruments de planification », a-t-il dit.

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« Le Sénégal s'est engagé dans une dynamique irréversible d'un changement systémique qui touche nos politiques de développement, mais aussi nos valeurs et nos gestes quotidiens. C'est cette dynamique qui fonde et qui justifie la création des pôles-territoires », a souligné le président de la République, lors de sa rencontre avec les élus locaux marquant le lancement de l'Acte 4 de la décentralisation.

D'après lui, une réforme de cette ampleur ne vaut que si elle est partagée, comprise et bien accueillie. « C'est fort de cette conviction que j'ai instruit le ministre en charge des collectivités territoriales de mener des concertations élargies à tous les acteurs et sur toute l'étendue du territoire, pour partager les propositions de réformes », a-t-il affirmé.

Sur ce, le chef de l'État reconnait que la transformation qu'ils appellent de leurs voeux ne se décrète pas depuis Dakar. Elle se construit avec vous, dans les terroirs, au plus près des réalités, au plus près des urgences, au plus près des espérances de leurs concitoyens.

« Et je tiens à dire ici ma satisfaction pour l'engagement dont tous les acteurs ont fait preuve tout au long de ce processus. Votre intérêt n'a pas faibli. Cette rencontre s'inscrit dans le prolongement du dialogue constant que j'ai tenu à entretenir avec vous au cours de mes déplacements dans les territoires », a-t-il souligné.

D'ailleurs, relève-t-il, les échanges qu'ils ont eus sur les préoccupations, les priorités de développement des pôles territoriaux et les attentes des populations confortent sa conviction que la concertation doit demeurer au coeur de leur action.

« C'est pourquoi j'ai souhaité inscrire ce cadre de dialogue dans la durée, à l'image de la Journée nationale de la Décentralisation déjà inscrite dans notre agenda républicain. Elle doit offrir aux exécutifs territoriaux, aux agents des collectivités, aux partenaires et aux populations un espace permanent d'écoute et de réflexion sur les enjeux de la décentralisation », a-t-il annoncé.

Pour tenir cette promesse, le chef de l'État estime que son format doit être repensé, ajusté aux réalités d'aujourd'hui, afin de servir pleinement la réflexion et la mise en oeuvre des réformes en cours, au premier rang desquelles l'Acte 4 de la décentralisation.