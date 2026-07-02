Sénégal: Partenariat avec le Cfj - L'Ucad lance deux masters spécialisés

Le Centre de formation judiciaire (Cfj) et la Faculté des sciences juridiques et politiques (Fsjp) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) enrichissent leur offre de formation. Grâce à un accord de partenariat scellé, mercredi 1er juillet, les deux institutions ont lancé deux masters spécialisés en justice pénale internationale et en protection des personnes vulnérables et de l'enfance.

La coopération entre le Centre de formation judiciaire (Cfj) et la Faculté des sciences juridiques et politiques (Fsjp) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) a franchi une nouvelle étape. Hier, mercredi 1er juillet 2026, les deux institutions ont signé un accord spécifique pour la mise en oeuvre de deux Masters spécialisés en justice pénale internationale et en protection des personnes vulnérables et de l'enfance. À travers ce partenariat, le Cfj et l'Ucad veulent conjuguer leurs forces plutôt que de continuer à évoluer dans des sphères parallèles.

Le Recteur de l'Ucad, le Pr Alioune Badara Kandji, a magnifié l'engagement des deux institutions « à développer des formations de haut niveau, à promouvoir la recherche scientifique et à renforcer les publications et activités académiques communes ». Il a indiqué que la collaboration « répond à une exigence devenue incontournable face à la complexité croissante des questions juridiques, aux attentes toujours plus fortes des citoyens et aux mutations engendrées par les nouvelles technologies ». M. Kandji a également souligné la nécessité de bâtir des passerelles solides entre les universitaires et les praticiens afin de proposer des formations plus exigeantes et mieux adaptées aux réalités contemporaines.

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« Ensemble, nous pouvons former des professionnels qui allient la maîtrise scientifique du droit à l'intelligence des situations concrètes », renchérit Souleymane Téliko, le directeur général du Cfj. Il a expliqué que le choix de ces deux matières répond aux défis « de la spécialisation, de la complémentarité et de la souveraineté intellectuelle ». « Former ici, sur notre sol, des experts de haut niveau en droit pénal international et en protection de l'enfance, c'est affirmer que le Sénégal entend peser dans les débats normatifs qui façonnent le droit mondial de demain », a soutenu M. Téliko.

Au-delà du cadre national, le magistrat a salué la vocation sous-régionale de cette initiative qui confirmera le leadership du Sénégal dans le domaine juridique et judiciaire. « En créant à Dakar, deux Masters à vocation régionale, nous offrons à nos partenaires de la sous-région la possibilité de former leurs professionnels dans un cadre académique rigoureux », a souligné le directeur général du Cfj.