Sénégal: Pathé Ciss, l'intelligence et la sérénité en mouvement

C'est incontestablement l'une des plus grosses satisfactions de cette soirée cauchemardesque. Pathé Ciss a régalé, hier, lors de la frustrante défaite des Lions (3-2) face aux Diables Rouges de la Belgique. Aligné comme défenseur central aux côtés de Moussa Niakhaté, le milieu de terrain du Rayo Vallecano a, encore une fois, prouvé qu'il avait plusieurs cordes à son arc.

Malgré cette déconvenue que, jusqu'à la 80e minute de la rencontre, personne ne voyait venir, le joueur de 32 ans a livré une brillante prestation.Pendant que son compère de la charnière centrale, Niakhaté, allait au charbon, Pathé lui utilisait plus sa bonne lecture de jeu et son intelligence tactique pour subtiliser le ballon à ses adversaires. Il a effectué plusieurs interventions très précieuses pour annihiler les offensives des Belges.

Le milieu de terrain anticipait les passes en profondeur et empêchait la liaison entre Trossard, De Bruyne et l'avant-centre De Ketelaere. Ce qui a d'ailleurs poussé Rudi Garcia, l'entraîneur belge, à sortir très vite son attaquant de pointe titulaire et de lancer Romelu Lukaku pour apporter un défi physique aux défenseurs sénégalais. Là encore, Pathé Ciss s'est montré très rusé en maîtrisant tant bien que mal son vis-à-vis. Dans le jeu offensif également, on l'a vu évoluer très haut, faisant preuve d'une inébranlable sérénité, avec de belles sorties de balles à la clé.