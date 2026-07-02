Tunisie: Neuvième - Plus de 6 mille candidats affectés aux lycées pilotes

Tunis — Quelque 6 063 candidats à l'examen du diplôme de fin de l'enseignement de base général (Neuvième) ont été affectés aux différents lycées pilotes du pays dont la capacité d'accueil, précédemment annoncée par le ministère de l'éducation s'élève à 3750 pour l'année scolaire 2026-2027.

Selon les chiffres publiés ce jeudi après-midi sur la page officielle du ministère de l'éducation, sur 32 035 candidats inscrits à l'examen du diplôme de fin de l'enseignement de base général, 25 301 ont été présents, 16 182 ont été admis (63,96%) et 6 063 ont été affectés aux lycées pilotes.

L'élève Tasnim Cherif, du collège pilote Hay El Manara à Gabès Sud a décroché la première place au niveau national avec une moyenne de 19,21/20.

S'agissant de l'examen du diplôme de fin de l'enseignement de base technique, le taux de réussite s'est établi à 68,29 %. Sur 203 candidats inscrits, 164 ont été présents et 112 ont été admis.

L'élève Alaa Mansouri, du collège technique de Radès, a obtenu la première place au niveau national avec une moyenne de 14,52/20.