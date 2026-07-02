Afrique de l'Ouest: Bourse - Poursuite du dynamisme de la BRVM ce jeudi 2 juillet 2026

Le dynamisme de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) constaté depuis plusieurs jours, s'est poursuivi à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 2 juillet 2026.

Ce dynamisme se reflète par la troisième journée de hausses ininterrompues des indices phares. L'indice BRVM Composite progresse ainsi de 0,67% à 460,55 points contre 457,48 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre aussi une hausse de 0,71% à 216,15 points contre 214,62 points précédemment. De son côté, l'indice BRVM Prestige connait une hausse de 0,53% à 177,07 points contre 176,14 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Principal a gagné 0,86% à 334,37 points contre 331,53 points précédemment.

Quant à l'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché), il a enregistré une variation positive de 0,67% à 182,58 points contre 181,37 points la veille.

La valeur des transactions s'est ainsi établie à 2,216 milliards de FCFA contre 2,027 milliards de FCFA la veille. Quant à la capitalisation du marché des actions, elle connait une augmentation de 118,203 milliards, en passant de 17 623,550 milliards de FCFA la veille à 17 741,753 milliards de FCFA le mardi 30 juin 2026.

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Celle du marché des obligations connait une hausse de 1,419 milliard, en s'établissant à 13 143,810 milliards FCFA contre 13 142,391 milliards FCFA le mercredi 1er juillet 2026.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SICOR Côte d'Ivoire (plus 7,45% 5 050 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (plus 7,40% 4 500 FCFA), ETI Togo (plus 6,98% 46 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 3,13% à 16 490 FCFA) et Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 3,09% à 3 500 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d'Ivoire (moins 7,40% à 1 565 FCFA), BOA Sénégal (moins 1,81% à 7 305 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 1,74% à 4 520 FCFA), ERIUM Côte d'Ivoire (moins 1,02% à 2 430 FCFA) et BOA Côte d'Ivoire (moins 1,01% 9 300 FCFA).