Ethiopie: La Commission du dialogue organise une table ronde d'experts chargée de fournir des orientations lors de la conférence nationale

Addis Ababa — La Commission éthiopienne pour le dialogue national (ENDC) a organisé une table ronde d'experts chargée de fournir des conseils professionnels et des exposés aux participants à la prochaine Conférence nationale sur le dialogue.

S'exprimant lors de cette table ronde qui s'est tenue aujourd'hui, le président de l'ENDC, le professeur Mesfin Araya, a déclaré que les experts contribueraient à développer une vision commune, fondée sur les connaissances, tout au long de la conférence.

Selon lui, la Conférence de dialogue national abordera huit points à l'ordre du jour, et les groupes d'experts chargés de chaque point aideront les participants à parvenir à une compréhension commune des questions débattues.

Le président de la Commission a souligné que les experts sont censés faire des présentations et fournir des conseils afin de garantir que la conférence soit guidée par la raison plutôt que par l'émotion, a-t-il insisté.

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Il a en outre appelé les experts à mettre à profit leurs connaissances et à remplir leur rôle pour assurer le succès du dialogue lors de la conférence.

La vice-présidente de l'ENDC, Hirut Gebreselassie, a déclaré que les points à l'ordre du jour de la Conférence nationale de dialogue ont été définis et rendus publics.

Elle a souligné l'importance de consolider les connaissances fondamentales afin d'aider les participants à la conférence à parvenir à une compréhension commune, précisant que le groupe d'experts est destiné à jouer un rôle d'organe consultatif professionnel plutôt que décisionnel.

Les experts présenteront des exposés et expliqueront les questions complexes de manière à permettre aux participants de bien comprendre les enjeux, a ajouté la commissaire adjointe.

Ils aideront les participants à parvenir à une compréhension commune fondée sur les connaissances en fournissant des conseils techniques, en simplifiant les concepts complexes, en présentant des options politiques, en évaluant les propositions et en apportant leur soutien aux groupes consultatifs.

Ils partageront également les enseignements et les expériences d'autres pays et contribueront à la formulation des recommandations finales.

Le groupe d'experts est composé de chercheurs issus de divers domaines professionnels et occupant des fonctions variées.