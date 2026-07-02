Ethiopie: Le Premier ministre met l'accent sur les capacités locales, qu'il considère comme la pierre angulaire de l'indépendance économique

2 Juillet 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — « Le renforcement de la production nationale grâce aux capacités locales constitue la pierre angulaire de l'indépendance et de la souveraineté économiques de l'Éthiopie », a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed.

Le Premier ministre a tenu ces propos aujourd'hui lors d'une visite à l'usine de charbon Yo Holding, dans la zone de Gamo.

« En répondant aux besoins de nos industries grâce à des produits fabriqués localement, l'usine a permis de remplacer les importations et de réduire le recours aux produits étrangers. Elle a également créé des opportunités d'emploi pour les habitants de la région », a écrit le Premier ministre dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Il a ajouté que le cheminement visant à développer les ressources naturelles du pays grâce au travail acharné et aux investissements nationaux se poursuivrait avec une détermination renouvelée. « Ce faisant, nous renforcerons notre souveraineté économique. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette usine, spécialisée dans l'extraction, le lavage et la transformation du charbon, a considérablement réduit la dépendance du pays vis-à-vis des importations en fournissant aux industries nationales du charbon de haute qualité produit localement, tout en créant des opportunités d'emploi essentielles pour les habitants de la région.

Yo est une entreprise d'extraction et de lavage de charbon réputée pour son excellence dans l'extraction, la transformation et l'approvisionnement fiable en charbon de haute qualité en Éthiopie.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.