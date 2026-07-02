Addis Ababa — « Le renforcement de la production nationale grâce aux capacités locales constitue la pierre angulaire de l'indépendance et de la souveraineté économiques de l'Éthiopie », a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed.

Le Premier ministre a tenu ces propos aujourd'hui lors d'une visite à l'usine de charbon Yo Holding, dans la zone de Gamo.

« En répondant aux besoins de nos industries grâce à des produits fabriqués localement, l'usine a permis de remplacer les importations et de réduire le recours aux produits étrangers. Elle a également créé des opportunités d'emploi pour les habitants de la région », a écrit le Premier ministre dans un message publié sur les réseaux sociaux.

Il a ajouté que le cheminement visant à développer les ressources naturelles du pays grâce au travail acharné et aux investissements nationaux se poursuivrait avec une détermination renouvelée. « Ce faisant, nous renforcerons notre souveraineté économique. »

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Cette usine, spécialisée dans l'extraction, le lavage et la transformation du charbon, a considérablement réduit la dépendance du pays vis-à-vis des importations en fournissant aux industries nationales du charbon de haute qualité produit localement, tout en créant des opportunités d'emploi essentielles pour les habitants de la région.

Yo est une entreprise d'extraction et de lavage de charbon réputée pour son excellence dans l'extraction, la transformation et l'approvisionnement fiable en charbon de haute qualité en Éthiopie.