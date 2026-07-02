Ethiopie: Renforcement de la coopération globale entre l'UE et le pays - L'ambassadrice From-Emmesberger

Addis Ababa — Le partenariat entre l'Union européenne et l'Éthiopie entre dans une nouvelle phase de coopération renforcée dans les domaines du commerce, de l'investissement et du développement, a déclaré l'ambassadrice de l'UE en Éthiopie, Sofie From-Emmesberger.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, l'ambassadrice From-Emmesberger a indiqué que les relations entre l'Éthiopie et l'Union européenne, portées par un engagement croissant dans les secteurs de l'économie, du développement, de l'éducation et des questions stratégiques, suivaient une trajectoire positive.

Elle a souligné le succès du Forum des entreprises Éthiopie-UE, qui a réuni il y a deux mois 250 entreprises européennes et 250 entreprises éthiopiennes afin d'explorer de nouvelles opportunités commerciales et d'investissement.

L'ambassadrice de l'UE a également évoqué la levée de la restriction en matière de visas qui obligeait auparavant les Éthiopiens à déposer leur demande 45 jours à l'avance pour se rendre en Europe, affirmant que cette mesure facilitait déjà une plus grande interaction entre les deux parties.

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« Cette mesure a désormais été levée, et nous constatons qu'elle nous aide grandement à renforcer l'engagement dans tous les domaines, du commerce à la culture ; grâce à cela, vos célèbres coureurs peuvent voyager plus librement », a-t-elle déclaré.

L'ambassadrice From-Emmesberger a qualifié cette mesure d'étape importante vers le renforcement des liens commerciaux et des échanges entre les peuples.

Selon elle, l'Éthiopie et l'Union européenne partagent des intérêts communs dans un certain nombre de secteurs stratégiques, notamment l'énergie, la numérisation, l'agro-industrie et la santé.

« Nous avons de nombreux domaines d'intérêt commun dans lesquels nous coopérons, que ce soit dans l'énergie, la numérisation, l'agro-industrie ou la santé -- pour ne citer que les principaux axes. »

L'Union européenne soutient les investissements en Éthiopie par le biais de son initiative «Global Gateway», qui vise à mobiliser des investissements durables dans les pays partenaires. Dans ce cadre, plusieurs grands projets d'infrastructure et d'énergies renouvelables sont en cours de mise en oeuvre, notamment le projet énergétique RISED, auquel participent la France et d'autres partenaires européens, ainsi que le parc éolien d'Assela, financé par le Danemark.

L'ambassadrice a souligné que les relations entre l'Éthiopie, l'Union européenne et ses États membres reposent sur des liens historiques séculaires, qui constituent une base solide pour renforcer la coopération dans les domaines de l'éducation, de la recherche, de la culture et de l'innovation.

Elle a révélé que les étudiants éthiopiens avaient obtenu des résultats remarquables dans le cadre du programme de bourses Erasmus+, se classant cette année parmi les principaux bénéficiaires à l'échelle mondiale.

« Cette année, les étudiants éthiopiens se sont véritablement classés parmi les 20 premiers au niveau mondial en matière de bourses Erasmus+ », a déclaré l'ambassadrice From-Emmesberger.

Erasmus+ est le programme phare de l'Union européenne en faveur de l'éducation, de la formation, de la jeunesse et du sport. Grâce à son dispositif de bourses Erasmus Mundus, le programme offre aux étudiants éthiopiens la possibilité de suivre des masters entièrement financés dans des universités de premier plan à travers l'Europe, tout en favorisant les échanges universitaires, la collaboration en matière de recherche et les partenariats institutionnels.

Elle a ajouté que les échanges éducatifs sont complétés par une coopération culturelle croissante grâce aux institutions culturelles européennes présentes à Addis-Abeba, tandis que le vaste réseau d'Ethiopian Airlines vers des destinations européennes continue de renforcer les liens entre les peuples.

L'ambassadrice a également souligné l'importance de la coopération multilatérale, précisant que l'Éthiopie et l'Union européenne continueraient à collaborer en matière d'action climatique, notamment dans le cadre des préparatifs de la COP32 et des efforts de réforme de l'ONU.

Pour expliquer l'importance stratégique de l'Éthiopie, elle a mis en avant la population nombreuse du pays, son potentiel économique en pleine expansion, les réformes en cours, sa situation géographique stratégique, sa population jeune et son statut de siège de l'Union africaine.

« Bien sûr, la taille de la population, le potentiel économique qui découle aujourd'hui de toutes ces ouvertures et réformes, ainsi que cette situation géographique très stratégique constituent des éléments importants. La population jeune est une ressource considérable, et le fait que l'Éthiopie soit également le siège de l'Union africaine en fait un partenaire important. »

Pour l'avenir, l'ambassadrice de l'UE a déclaré que la multiplication des visites de haut niveau et du dialogue entre l'Éthiopie et l'Union européenne avait créé un environnement propice à un engagement plus profond dans un large éventail de secteurs.

« Nous sommes sincèrement désireux, en tant qu'Union européenne, de collaborer avec l'Éthiopie, car nous pouvons accomplir beaucoup de choses ensemble », a-t-elle ajouté.

L'ambassadrice From-Emmesberger a enfin réaffirmé que l'Union européenne restait déterminée à renforcer encore son partenariat avec l'Éthiopie et qu'elle continuerait à travailler en étroite collaboration avec ce pays pour relever les défis mondiaux communs tout en favorisant le développement durable, la croissance économique et la stabilité régionale.