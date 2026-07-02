Ethiopie: « La réforme du secteur judiciaire porte ses fruits », déclare le ministre d'État

Addis Ababa — Le secteur judiciaire éthiopien connaît actuellement une vaste transformation qui améliore progressivement la prestation des services grâce à une coordination renforcée, à des réformes juridiques et à une responsabilisation accrue, a déclaré le ministre d'État Belayhun Yirga.

Dans un entretien exclusif accordé à l'ENA, le ministre d'État chargé de la Justice, Belayhun Yirga, a indiqué que la collaboration étroite entre les institutions judiciaires fédérales et régionales avait renforcé les enquêtes pénales et amélioré la mise en oeuvre des réformes judiciaires dans tout le pays.

« Le travail d'enquête pénale et les activités menées conjointement par les institutions judiciaires fédérales et régionales sont très étendus », a-t-il déclaré.

Le ministre d'État a souligné que la coordination de l'administration de la justice entre les gouvernements fédéral et régionaux reste une tâche complexe, nécessitant une supervision continue et un soutien institutionnel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« La supervision et le soutien fournis pour garantir que les lois et procédures adoptées au niveau fédéral soient effectivement mises en oeuvre par les régions ne sont pas simples », a-t-il déclaré.

Selon M. Belayhun, les évaluations conjointes menées par les institutions judiciaires fédérales et régionales ont joué un rôle central dans l'identification des lacunes institutionnelles et l'amélioration des performances.

« En évaluant conjointement le travail des institutions judiciaires fédérales et régionales et en identifiant les faiblesses et les lacunes existantes, elles ont produit de nombreux résultats communs en présentant des éléments probants appropriés », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que les conclusions de ces évaluations ont orienté des réformes ciblées et contribué à des améliorations mesurables dans le secteur de la justice.

M. Belayhun a rappelé que le programme de réforme actuel avait été lancé avec l'élaboration d'un plan stratégique quinquennal au cours de l'exercice budgétaire éthiopien 2018 par le ministère de la Justice et les bureaux régionaux de la justice.

« Récemment, au cours de l'exercice budgétaire éthiopien 2018, un plan stratégique quinquennal pour la justice a été élaboré par le ministère de la Justice et les bureaux régionaux de la justice, puis mis en oeuvre. Ses résultats globaux commencent désormais à se concrétiser », a-t-il déclaré.

Le ministre d'État a également mis en avant la mise en oeuvre d'un programme national triennal de transformation de la justice, qui s'appuie sur le plan stratégique et étend les réformes à l'ensemble du pays.

« Cela a donné lieu à de nombreux résultats. Au niveau communautaire, l'accès à la justice s'est amélioré, et les autorités régionales se sont employées non seulement à rendre des décisions, mais aussi à mettre en place des mécanismes juridiques permettant aux citoyens d'obtenir réparation », a-t-il déclaré.

En matière de justice administrative, M. Belayhun a indiqué que des progrès significatifs avaient été réalisés pour renforcer la responsabilité et garantir le respect de la loi par les institutions publiques.

« Des efforts ont été déployés pour rendre légalement responsables les organismes qui ne fournissent pas des services appropriés et conformes à la loi. Toutes les régions, à l'exception d'une ou deux, ont adopté une législation sur la procédure administrative », a-t-il précisé.

Il a expliqué que les nouvelles lois sur la procédure administrative prévoient des mécanismes juridiques permettant de réexaminer les décisions administratives irrégulières, d'améliorer la transparence et de garantir une plus grande responsabilité dans la prestation des services publics.