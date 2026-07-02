Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré le village modèle de Hamasa, un projet phare s'inscrivant dans le cadre du Programme de développement des corridors ruraux de l'Éthiopie, marquant ainsi une nouvelle étape importante dans les efforts déployés par le pays pour transformer les communautés rurales.

Construit sur un terrain de 79,4 hectares, ce village modèle incarne une approche globale de la modernisation rurale en combinant des infrastructures améliorées, une agriculture adaptée au changement climatique et des initiatives visant à renforcer les moyens de subsistance, dans le but de stimuler la productivité tout en améliorant le niveau de vie des communautés agricoles.

Conçu comme un modèle de développement rural inclusif, le village dispose d'installations sanitaires modernes, d'abris pour le bétail bien organisés, de potagers, de systèmes de biogaz et de sites d'apiculture.

Ces installations intégrées devraient améliorer la santé publique, renforcer la sécurité alimentaire, promouvoir la durabilité environnementale et créer des sources diversifiées de revenus pour les ménages, jetant ainsi les bases d'économies rurales plus résilientes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans un message publié sur les réseaux sociaux à la suite de l'inauguration, le Premier ministre Abiy a décrit le village modèle de Hamasa comme un résultat concret du programme de réformes en cours en Éthiopie.

« Ce village modèle est le résultat concret de nos efforts de réforme, qui élèvent la dignité, le confort et le bien-être économique des communautés rurales à un niveau supérieur », a-t-il souligné.

Le Premier ministre a en outre réaffirmé l'engagement du gouvernement à bâtir des communautés rurales modernes, prospères et autonomes grâce à des investissements stratégiques dans les infrastructures, l'agriculture durable et les services publics essentiels.

Il a souligné que cette initiative visait non seulement à améliorer la productivité agricole, mais aussi à renforcer la dignité, le confort et le bien-être général des familles rurales.

En intégrant des logements de qualité, des installations sanitaires modernes, des solutions d'énergie renouvelable et des opportunités génératrices de revenus au sein d'un cadre de développement unique, le projet vise à apporter une prospérité durable et inclusive à ses habitants.

Il apparaît que le village modèle de Hamasa illustre également les ambitions plus larges du programme éthiopien de développement des corridors ruraux.