Ethiopie: Selon les experts, la quête d'un accès à la mer par le pays est de plus en plus reconnue au niveau international comme un intérêt national légitime

Addis Ababa — Des universitaires éthiopiens ont déclaré que la quête de longue date du pays pour un accès sûr et durable à la mer était de plus en plus reconnue par la communauté internationale comme un intérêt national légitime.

Interrogés par l'ENA, ces universitaires ont souligné que cette initiative était menée dans le cadre d'une diplomatie pacifique, des principes du droit international et d'un cadre de bénéfice mutuel.

Ils ont en outre noté que la quête d'un accès maritime de l'Éthiopie trouve ses racines dans des considérations historiques, géographiques, économiques et juridiques, et qu'elle est devenue un axe politique majeur visant à soutenir le développement à long terme du pays, sa sécurité nationale et l'intégration économique régionale.

Ils ont souligné que l'Éthiopie traite cette question par le biais d'un engagement diplomatique, du dialogue et de cadres juridiques internationalement reconnus, tout en favorisant la coopération avec les pays voisins sur la base d'une prospérité partagée et d'avantages mutuels.

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L'accès de l'Éthiopie à la mer Rouge, ont-ils observé, reste étroitement lié à l'héritage historique du pays, à son statut d'État séculaire, à ses intérêts stratégiques en matière de sécurité et à sa transformation économique.

Dans le cadre de la philosophie « Medemer » (Synergie) du gouvernement, le pays a intensifié les discussions visant à garantir un accès fiable à la mer grâce à des partenariats pacifiques destinés à favoriser la connectivité régionale, l'intégration économique et le développement collectif.

Selon les experts, l'Éthiopie continue d'explorer les voies diplomatiques et juridiques pour répondre à ce qu'elle considère comme une aspiration nationale de longue date, tout en soulignant que tout accord futur devrait apporter des avantages à toutes les parties concernées.

Endale Nigussie, maître de conférences en diplomatie et relations internationales à l'Université de la fonction publique éthiopienne, a décrit l'accès à la mer comme un élément stratégique de l'intérêt national qui renforce la souveraineté globale et la résilience économique d'un pays.

Il a déclaré que la revendication de l'Éthiopie allait au-delà des considérations historiques et géographiques.

Endale a également évoqué les besoins concrets de l'une des populations les plus importantes et à la croissance la plus rapide d'Afrique.

Selon lui, un engagement diplomatique soutenu et une politique étrangère proactive ont contribué à placer cette question à l'ordre du jour international grâce à un dialogue fondé sur les normes internationales et l'analyse scientifique.

M. Endale a en outre fait valoir que la quête d'un accès à la mer par l'Éthiopie ne devait pas être considérée comme un jeu à somme nulle, mais comme une opportunité d'élargir la coopération régionale, de renforcer l'interdépendance économique et de promouvoir une paix, une stabilité et une prospérité durables dans toute la Corne de l'Afrique.

Il a ajouté que la communauté internationale reconnaissait de plus en plus que faciliter l'accès de l'Éthiopie à la mer par le biais d'accords pacifiques et mutuellement avantageux pouvait générer des opportunités économiques partagées pour l'ensemble de la région.

L'Éthiopie n'a aucune intention de porter préjudice à un pays voisin, a souligné le conférencier.

Le chercheur a également cité l'expérience de l'Éthiopie dans la mise en oeuvre d'initiatives nationales majeures, notamment le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) et ses initiatives régionales de développement vert, comme exemples de la capacité du pays à poursuivre des objectifs stratégiques grâce à la résilience, à la diplomatie et à une large participation nationale.

Il a appelé les Éthiopiens à renforcer l'unité nationale et l'engagement collectif pour faire avancer ce qu'il a décrit comme un objectif national générationnel par le biais d'un engagement diplomatique pacifique.

De même, Getiye Tirfe, maître de conférences en leadership et relations internationales à l'Université Unity, a déclaré que la perte par l'Éthiopie de son accès direct à la mer résultait d'évolutions géopolitiques historiques qui ont continué à façonner le paysage politique et économique de la région.

Il a fait valoir que le rétablissement d'un accès maritime fiable par des moyens pacifiques servirait non seulement les intérêts nationaux de l'Éthiopie, mais renforcerait également le commerce régional, les investissements, la connectivité et la coopération économique au sens large.

Il a ajouté que cette question s'imposait de plus en plus comme un enjeu régional et international légitime, axé sur le développement durable, l'intégration économique et la prospérité collective.

L'Éthiopie soutient que l'obtention d'un accès maritime fiable par le biais de négociations pacifiques, de la coopération régionale et d'accords mutuellement avantageux constitue un intérêt national légitime conforme aux principes du droit international, a-t-on appris.