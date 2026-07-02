Ethiopie: Le tourisme s'impose comme le nouveau moteur de l'économie éthiopienne, déclare le Premier ministre Abiy

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a qualifié le tourisme de nouveau moteur de la croissance économique de l'Éthiopie.

Selon lui, le pays est en train de redéfinir le rôle de ce secteur afin de stimuler le développement en tirant parti de ses riches atouts naturels, historiques et culturels.

Dans une interview exclusive accordée à la National Broadcast Corporation (NBC), le Premier ministre a précisé que la nouvelle approche du gouvernement s'articulait autour du thème « Le tourisme : le nouveau moteur économique ».

L'Éthiopie passe désormais de la simple reconnaissance de son potentiel touristique à son développement et à sa promotion stratégiques, a-t-il ajouté.

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Le Premier ministre Abiy a en outre souligné que pour bien comprendre l'industrie touristique éthiopienne, il fallait distinguer l'immense potentiel du pays des défis de longue date qui ont empêché le secteur d'atteindre son plein potentiel.

Bien que l'Éthiopie dispose de ressources touristiques exceptionnelles, la notoriété et la promotion de ces attractions sont restées limitées, tandis que l'absence de destinations bien développées et d'autres contraintes structurelles ont freiné la croissance du secteur, a-t-il souligné.

L'Éthiopie abrite plus de 6 000 espèces végétales, ce qui offre de vastes possibilités pour la recherche scientifique et le tourisme lié à la nature, a-t-il déclaré, ajoutant que le pays abrite également une faune endémique unique que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, notamment le loup d'Éthiopie, le bouquetin de Walia et le babouin gelada, ainsi que de nombreuses espèces d'oiseaux rares vivant dans les écosystèmes de l'Awash et de Bale.

L'Éthiopie abrite une espèce de faucon très prisée par les passionnés du monde entier, même si une promotion mondiale plus forte et un meilleur ancrage sur les marchés restent nécessaires, a-t-il ajouté.

Soulignant la diversité géographique du pays, le Premier ministre Abiy a déclaré que l'Éthiopie s'étendait du sommet du mont Ras Dashen, le plus haut sommet du pays, à la dépression de Danakil, l'un des endroits les plus bas et les plus chauds du monde.

Il a également mis en avant le climat favorable de l'Éthiopie, soulignant que les voyageurs peuvent rejoindre les hauts plateaux frais du pays en environ trois heures depuis le Moyen-Orient torride, ou échapper à l'hiver européen pour profiter d'un temps clément.

Selon lui, les visiteurs peuvent découvrir le parc national des montagnes du Simien, explorer les châteaux historiques de Gondar, visiter les monastères insulaires du lac Tana et profiter de la ville lacustre de Bahir Dar au cours d'un même voyage.

Il a également mis en avant le riche patrimoine historique de l'Éthiopie, notamment des manuscrits séculaires datant de 800 à 900 ans, des objets précieux et les églises creusées dans la roche de Lalibela, qui continuent d'attirer historiens, chercheurs et touristes du monde entier.

Le Premier ministre Abiy a mis en avant les montagnes de Bale comme une autre destination majeure où les visiteurs peuvent explorer des lacs de cratère, observer une faune rare et gravir des sommets culminant à plus de 4 300 mètres d'altitude.

En descendant des montagnes, les voyageurs pénètrent dans la forêt d'Harenna, réputée pour sa riche biodiversité, ses cascades, sa faune aviaire et le lion à crinière noire, tandis que la région de Dinsho offre de vastes parcs nationaux et des paysages afro-alpins.

Le Premier ministre a également attiré l'attention sur le réseau de grottes de Sof Omar, près de Robe, le décrivant comme la preuve d'une civilisation ancienne et avancée.

Selon le Premier ministre Abiy, cette région était autrefois un centre d'enseignement islamique où se réunissaient des érudits maîtrisant plus de 60 langues pour y enseigner. Une mosquée vieille d'environ 800 ans et un remarquable lac artificiel sont encore préservés sur le site.

Dans la région d'Afar, il a souligné l'importance paléoanthropologique de la région en tant que berceau de l'humanité, ainsi que des attractions telles que le volcan Erta Ale, les plantations de palmiers, et les sources sulfureuses colorées ainsi que les salines de la dépression de Danakil.

En se dirigeant vers le sud, a déclaré le Premier ministre, les visiteurs peuvent découvrir les hauts plateaux de Gamo autour d'Arba Minch, les traditions culturelles du peuple Dorze, les lacs Chamo et Abaya avec leurs crocodiles géants, ainsi que le parc national de Nechisar, tous situés le long d'un circuit touristique interconnecté.

Le Premier ministre a conclu que peu de pays offrent une telle diversité que l'Éthiopie, où l'histoire ancienne, les paysages spectaculaires, une faune unique, des cultures dynamiques, le patrimoine lié au café et au teff, ainsi que des sites historiques tels qu'Adwa peuvent tous être découverts grâce à un seul visa touristique.