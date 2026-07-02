Addis Ababa — La traduction officielle en chinois de « Medemer », l'ouvrage rédigé par le Premier ministre Abiy Ahmed, en est à sa phase finale et sera bientôt accessible aux lecteurs.

Élaboré dans le sillage de la réforme nationale éthiopienne, « Medemer » a été présenté comme un cadre philosophique et une feuille de route pour la transformation du pays.

Selon une publication sur la page officielle du Parti de la prospérité, depuis sa parution, l'ouvrage a suscité un intérêt international croissant, ses traductions en plusieurs langues ayant élargi sa portée mondiale.

Initialement publié en amharique, « Medemer » a depuis été traduit en afan oromo et en anglais, et les éditions en arabe et en ourdou sont également achevées.

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La prochaine édition chinoise rendra l'ouvrage accessible à l'une des plus grandes communautés linguistiques du monde, élargissant ainsi encore davantage son lectorat international.

Les observateurs considèrent que la traduction en chinois revêt une importance qui va au-delà de la simple mise à disposition de l'ouvrage dans une autre langue.

Ils estiment qu'elle reflète l'intérêt international croissant pour le cadre philosophique propre à l'Éthiopie et qu'elle offre une opportunité d'échanges intellectuels plus larges.

La Chine, forte d'une longue tradition de pensée politique et philosophique, de Mao Zedong et Deng Xiaoping au président Xi Jinping, représente une plateforme majeure pour l'échange d'idées.

La publication de *Medemer* en chinois est donc considérée comme une occasion de faire découvrir une perspective éthiopienne à un public international plus large.

La diffusion croissante de *Medemer* en plusieurs langues est également considérée comme le reflet de la contribution grandissante de l'Éthiopie au débat intellectuel mondial, grâce à des idées ancrées dans sa propre expérience historique et culturelle.

Avec des éditions désormais disponibles ou à paraître dans des langues parlées en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Asie de l'Est, *Medemer* continue d'étendre sa présence internationale tout en contribuant au dialogue culturel et à l'engagement intellectuel entre différentes régions du monde.