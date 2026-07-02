Ethiopie: Le livre « Medemer » du Premier ministre Abiy, traduit en chinois, s'apprête à paraître

2 Juillet 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis Ababa — La traduction officielle en chinois de « Medemer », l'ouvrage rédigé par le Premier ministre Abiy Ahmed, en est à sa phase finale et sera bientôt accessible aux lecteurs.

Élaboré dans le sillage de la réforme nationale éthiopienne, « Medemer » a été présenté comme un cadre philosophique et une feuille de route pour la transformation du pays.

Selon une publication sur la page officielle du Parti de la prospérité, depuis sa parution, l'ouvrage a suscité un intérêt international croissant, ses traductions en plusieurs langues ayant élargi sa portée mondiale.

Initialement publié en amharique, « Medemer » a depuis été traduit en afan oromo et en anglais, et les éditions en arabe et en ourdou sont également achevées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La prochaine édition chinoise rendra l'ouvrage accessible à l'une des plus grandes communautés linguistiques du monde, élargissant ainsi encore davantage son lectorat international.

Les observateurs considèrent que la traduction en chinois revêt une importance qui va au-delà de la simple mise à disposition de l'ouvrage dans une autre langue.

Ils estiment qu'elle reflète l'intérêt international croissant pour le cadre philosophique propre à l'Éthiopie et qu'elle offre une opportunité d'échanges intellectuels plus larges.

La Chine, forte d'une longue tradition de pensée politique et philosophique, de Mao Zedong et Deng Xiaoping au président Xi Jinping, représente une plateforme majeure pour l'échange d'idées.

La publication de *Medemer* en chinois est donc considérée comme une occasion de faire découvrir une perspective éthiopienne à un public international plus large.

La diffusion croissante de *Medemer* en plusieurs langues est également considérée comme le reflet de la contribution grandissante de l'Éthiopie au débat intellectuel mondial, grâce à des idées ancrées dans sa propre expérience historique et culturelle.

Avec des éditions désormais disponibles ou à paraître dans des langues parlées en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud et en Asie de l'Est, *Medemer* continue d'étendre sa présence internationale tout en contribuant au dialogue culturel et à l'engagement intellectuel entre différentes régions du monde.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.