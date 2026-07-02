Ile Maurice: Roxana Collet salue l'avancée législative mais exige des moyens concrets pour Rodrigues

2 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)

Roxana Collet, la députée de Rodrigues qualifié ce projet de loi d'«avancée nécessaire et attendue» pour renforcer la protection des victimes de violence domestique à travers la République.

Elle a rappelé que les violences domestiques touchent des milliers de personnes, évoquant des chiffres compris entre 3 000 et 7 000 cas signalés, selon les estimations, soulignant qu'«un cas de plus est un cas de trop». Selon elle, ces violences affectent non seulement les femmes, mais aussi les enfants, les personnes âgées et les personnes vulnérables, détruisant des vies et fragilisant les communautés.

La députée a mis en avant l'importance du projet de loi dans la modernisation du cadre légal, notamment à travers la reconnaissance des abus numériques, incluant le cyber-harcèlement, les insultes en ligne et les contenus humiliants générés par intelligence artificielle. Elle a salué l'intégration de ces nouvelles formes de violence dans la section 2F du texte, en cohérence avec les standards régionaux de la SADC.

Elle a également insisté sur la nécessité de réduire les délais d'obtention des ordonnances de protection, désormais fixés à sept jours au lieu de 14, estimant que la rapidité est essentielle pour sauver des vies.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Roxana Collet a appelé à une approche globale impliquant la police, la justice, les services sociaux, les organisations non gouvernementales et les établissements scolaires, tout en soulignant le rôle crucial des éducateurs dans la détection des signes d'abus, y compris numériques.

Elle a particulièrement insisté sur les réalités de Rodrigues, où les besoins en refuges sécurisés, accompagnement psychologique et assistance juridique restent importants. Elle a plaidé pour un renforcement des infrastructures locales et une meilleure coordination entre les autorités régionales et nationales.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.