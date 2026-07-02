Ile Maurice: Découverte de la faune et petit-déjeuner en pleine nature

Peu avant 8 heures, les premiers rayons du soleil caressent les reliefs de la montagne du Rempart. À l'entrée de Casela Nature Parks, nous sommes conviés à découvrir le tout nouveau Good Morning Safari. Nous sommes accueillis dans une atmosphère paisible, bien loin de l'effervescence habituelle des attractions touristiques. Ici, le réveil appartient à la nature.

Avant le départ, un briefing est assuré par le guide Fabrice Bonnefin. Les consignes de sécurité sont rapidement données, mais surtout, il rappelle l'esprit de cette nouvelle expérience : prendre le temps d'observer les animaux dans leur environnement, sans les déranger, au moment où ils sont les plus actifs. Le concept se distingue des safaris classiques proposés par le parc. Cette fois, les visiteurs embarquent à bord de l'un des 4x4 réservés aux visites privées, accompagnés d'un guide dédié. Dès les premiers mètres, les bruits de la ville s'effacent pour faire place au chant des oiseaux et au souffle du vent dans les hautes herbes.

Le véhicule progresse lentement au coeur de la savane reconstituée. Les premières silhouettes apparaissent au loin : des antilopes broutent tranquillement tandis que plusieurs zèbres traversent la piste sans se presser. Plus loin, des girafes se nourrissent des feuilles des arbres alors que les autruches arpentent la plaine. Chaque arrêt est l'occasion pour le guide d'apporter des explications sur les espèces rencontrées, leurs habitudes et leur mode de vie. L'un des moments les plus attendus reste l'observation des rhinocéros à bonne distance. Les imposants mammifères évoluent librement dans leur vaste espace. Le silence s'installe naturellement dans le véhicule, chacun profitant de cet instant privilégié.

Au cours de la matinée, le lancement officiel de cette nouvelle activité est marqué par une cérémonie symbolique. Le Managing Director de Casela Nature Parks, Thierry Arékion, procède à la traditionnelle coupe du ruban, officialisant l'inauguration du Good Morning Safari.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Pour lui, cette nouvelle expérience traduit la vision que le parc souhaite promouvoir. «Le Good Morning Safari est une occasion formidable de démontrer concrètement ce que fait Casela en termes de sustainability. Ici, les animaux sont libres. Absolument personne ne les oblige à venir vers les visiteurs ; ils évoluent à leur propre rythme et font ce qu'ils veulent au sein de leur environnement naturel. C'est cet aspect d'émerveillement pur et de respect de la vie sauvage que nous souhaitons partager. Avec l'expertise de nos guides, nous offrons une aventure à la fois éducative, authentique et chargée d'émotion», explique-t-il.

La visite s'achève sur une toute nouvelle plateforme aménagée au milieu de la forêt. Le contraste est saisissant. Après l'immersion dans la savane, place à un décor verdoyant où un petit-déjeuner copieux attend les visiteurs. Café, viennoiseries, fruits frais et autres spécialités sont servis dans un cadre apaisant. Installés face à la nature, les convives dégustent leur repas au rythme du chant des oiseaux tandis que, non loin, quelques antilopes poursuivent tranquillement leur promenade.

Proposé chaque matin de 8 heures à 10 heures, le Good Morning Safari promet une expérience différente de la visite traditionnelle. Plus intimiste, plus contemplative et davantage axée sur la découverte de la faune dans ses comportements matinaux, cette nouvelle activité vient enrichir l'offre de Casela Nature Parks. Accessible au tarif de Rs 3 600 par adulte, billet d'entrée au parc inclus, elle mise avant tout sur une immersion où le temps semble suspendu, le temps d'un matin au plus près de la nature.