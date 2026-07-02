Ile Maurice: Un homme arrêté après la saisie de documents suspectés d'être imprégnés de drogue et de près de Rs 20 000

Une opération de l'Anti-Drug and Smuggling Unit a eu lieu le lundi 29 juin, aux alentours de 20 h 40, dans un appartement situé à Coral Park Residence, sur la route côtière de Grand-Baie.

Lors de la perquisition menée au domicile d'un trentenaire, sans profession, les limiers ont sécurisé un flip file contenant plusieurs éléments suspects, notamment neuf feuilles de papier quadrillé, une demi-feuille ainsi que deux bandes de papier quadrillé. Selon les premières constatations de la police, ces documents seraient suspectés d'être imprégnés de drogue.

Les enquêteurs ont également mis la main sur une somme de Rs 19 100, considérée comme pouvant provenir de la vente de stupéfiants, ainsi qu'un paquet de papier à rouler contenant cinq feuilles.

Le suspect a été immédiatement arrêté par la police. La valeur estimée de la drogue impliquée dans cette affaire est évaluée à Rs 798 800. L'enquête se poursuit.