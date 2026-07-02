Cote d'Ivoire: Afterwork de l'Apeci - La 3e édition autour de la promotion du « packaging malin »

« Petit budget, gros impact : le packaging malin pour les PME et les artisans ». C'est la thématique au tour de laquelle s'est tenue le 26 juin 2026 au restaurant Kajazoma, à Cocody, la troisième édition de l'Afterworks de l'Association des professionnels de l'emballage de Côte d'Ivoire (Apeci). À l'occasion, le secrétaire exécutif de l'Apeci, Charles Diplo, a rappelé que cette activité trimestrielle vise à apporter une réponse aux défis de l'emballage pour les petites et moyennes entreprises (Pme), notamment les difficultés qu'ont les agro-transformateurs et petits producteurs pour le conditionnement de leurs produits.

Vers l'industrialisation et le "Maide In Côte d'Ivoire"

Intervenant en tant que speaker, Franck Philippe N'Dia, directeur général de Kakilé Solutions a préconisé plusieurs axes stratégiques. Selon lui, il faut notamment anticiper l'industrialisation pour être prêt face à une augmentation des commandes, opérer le passage de l'emballage générique à l'emballage personnalisé. Mais également adopter un triptyque axé sur la qualité, la durabilité et la confiance du consommateur, sans oublier de collaborer avec des spécialistes de l'emballage pour valoriser le « Made in Côte d'Ivoire ». Ce, d'autant plus que le défi pour les Pme est de lever les barrières à l'entrée des marchés internationaux, a-t-il expliqué. Franck Philippe N'Dia de préciser que parmi les obstacles identifiés figurent la fixation du prix unitaire, l'accès au financement, le marketing et la conformité aux exigences de qualité, de plus en plus élevées dans la grande distribution.

Des rendez-vous importants en vue

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Pour sa part, le président de l'Apeci, Ismaël Boga-N'Guessan, a réaffirmé la mission de l'association qui, depuis 2019, oeuvre à promouvoir l'emballage comme levier de compétitivité. Il a également rappelé les rendez-vous incontournables de la filière, en particulier le Salon AFRIK'EMBAL, dont la prochaine édition est prévue du 8 au 10 octobre 2026, au Parc des expositions d'Abidjan, avec la participation d'une vingtaine de pays. Le président de l'Apeci a aussi évoqué « Les Éléphants de l'Emballage », qui se déroule du 15 mai au 31 août 2026 et qui vise à récompenser les meilleurs industriels et professionnels de l'emballage et du conditionnement au cours d'une cérémonie de remise de prix prévue en octobre 2026.

L'Apeci, membre de la Word Packaging Organisation (WPO) basée à Vienne, sert, entre autres, d'interface entre l'État et les industriels. Elle organise cet événement international avec le soutien de ses partenaires, notamment : l'Atlm, le Cepici, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire (Cci-CI).