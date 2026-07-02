Cote d'Ivoire: 3e Journée Ivoiro-Brésilienne - Plus de 500 participants et un engouement croissant pour la destination Côte d'Ivoire

La troisième édition de la Journée ivoiro-brésilienne a enregistré un succès à Sao Paulo, au Brésil, du 25 au 26 juin 2026. Cette édition a réuni plus de 500 participants autour de la promotion de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. Une mobilisation qui témoigne de l'intérêt grandissant du public brésilien pour la culture, le tourisme et les opportunités d'investissement ivoiriens.

Organisée par le Bureau du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire au Brésil, sous la coordination de Mme Jennifer Curcio, directrice du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire au Brésil, en partenariat avec l'ambassade de Côte d'Ivoire au Brésil conduite par Son Excellence Diamouténé Alassane Zié, la troisième Journée ivoiro-brésilienne selon la note d'information, a connu une affluence exceptionnelle.

La salle ayant atteint sa capacité maximale peu après l'ouverture de l'événement, de nombreux visiteurs n'ont malheureusement pas pu accéder aux différentes activités prévues, preuve de l'intérêt suscité par cette initiative devenue au fil des années un rendez-vous incontournable.

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Placée sous le thème « Innovation, technologie et modernité au service du développement des sociétés », cette édition a rassemblé des autorités, des diplomates, des investisseurs, des universitaires, des opérateurs touristiques, des chefs d'entreprise, des membres de la diaspora africaine ainsi que de nombreux visiteurs venus découvrir la Côte d'Ivoire sous ses multiples facettes.

Une plateforme de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Brésil

Dans leurs interventions, Mme Jennifer Curcio et l'ambassadeur Diamouténé Alassane Zié ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Ils ont insisté sur la nécessité de développer davantage les échanges touristiques, économiques et culturels, tout en favorisant l'émergence de nouvelles opportunités de partenariat.

Les différents panels et échanges ont permis aux participants d'explorer les perspectives de coopération dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment le tourisme, la culture, l'innovation, le commerce, les investissements et le transport aérien. Les intervenants ont également plaidé pour une intensification des liens humains et institutionnels entre l'Afrique et l'Amérique latine.

La richesse culturelle ivoirienne mise en lumière

Au-delà des réflexions économiques, la manifestation a offert une immersion dans la diversité culturelle ivoirienne. Exposition artisanale, défilé de mode africaine, spectacles de danses traditionnelles et prestations musicales ont rythmé la journée dans une ambiance conviviale.

Un village d'exposition regroupant plusieurs pays africains a également permis aux visiteurs de découvrir les savoir-faire du continent tout en développant des contacts professionnels susceptibles de déboucher sur de futurs partenariats.

La gastronomie ivoirienne séduit le public brésilien

L'un des temps forts de cette édition a été consacré à la gastronomie ivoirienne. Invitée spéciale de l'événement, Mme Véronique Vonan, fondatrice de l'établissement "Le Placali Abouré", a partagé son expérience entrepreneuriale et contribué à promouvoir le patrimoine culinaire ivoirien.

Les dégustations de plats emblématiques tels que le placali, l'attiéké, le garba, le kedjenou, le foutou banane et l'alloco ont suscité un véritable engouement auprès du public. Une expérience gustative qui a permis de démontrer la capacité de la gastronomie à servir de vecteur de promotion touristique et économique.

Une notoriété en pleine croissance

Avec une participation record et un intérêt manifeste du public brésilien, la troisième Journée ivoiro-brésilienne confirme sa montée en puissance. L'événement s'impose désormais comme une vitrine privilégiée pour faire connaître la Côte d'Ivoire, valoriser son potentiel touristique et renforcer son attractivité auprès des investisseurs et partenaires internationaux.

À la lumière de ces résultats encourageants, l'ambassade de Côte d'Ivoire au Brésil et le Bureau du Tourisme et des Loisirs de Côte d'Ivoire au Brésil entendent poursuivre leurs efforts afin de consolider les liens d'amitié, de coopération et de développement entre la Côte d'Ivoire, le Brésil et l'ensemble du continent africain. La journée s'est terminée par une visite touristique à Sao Paulo