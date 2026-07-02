Cote d'Ivoire: Clôture du projet Wuri - Le pays consolide les fondements d'une identification inclusive au service des citoyens

La ville d'Abidjan a accueilli, le jeudi 25 juin 2026, l'atelier bilan de clôture du Projet d'Identification Unique pour l'Intégration Régionale et l'Inclusion en Afrique de l'Ouest (Wuri) Côte d'Ivoire.

Après huit années de mise en oeuvre, le projet Wuri laisse à la Côte d'Ivoire un héritage durable en matière d'identification, de protection sociale et de modernisation des services publics.

A l'ouverture des travaux, le coordonnateur du Projet, Diakalidia Konaté, a exprimé sa profonde gratitude au Président de la République, Alassane Ouattara, dont la vision d'une Côte d'Ivoire moderne, inclusive et solidaire a permis la mise en oeuvre de cette initiative structurante : « Grâce à son leadership, le gouvernement s'est impliqué dans les différentes restructurations nécessaires à l'atteinte des objectifs du projet, notamment à travers son arrimage au secteur de la protection sociale et la signature de la convention entre le projet et la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) ».

Évoquant ce partenariat stratégique établi avec la Cnam, le coordonnateur du projet a souligné les nombreuses actions menées pour accompagner la généralisation de la Couverture maladie universelle (Cmu).

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« En soutenant les actions d'enrôlement à la Couverture maladie universelle, en renforçant les capacités opérationnelles de la Cnam, en mobilisant le corps préfectoral, en équipant les équipes de terrain et en développant des mécanismes innovants de proximité, nous avons contribué à accélérer une réforme majeure de l'État social ivoirien », a-t-il déclaré.

Au final, il souligne que les résultats sont visibles : « Plus de 25 millions de personnes enrôlées à la Cmu ; plus de 13,5 millions de cartes distribuées ; des milliers de villages couverts ; des milliers d'agents formés et déployés. Ces résultats obtenus placent aujourd'hui la Côte d'Ivoire parmi les pays les plus avancés de la sous-région en matière d'identification fonctionnelle au service de la protection sociale ».

Il a par la suite mis en exergue les avancées obtenues grâce à la collaboration entre le Projet Wuri, la Cnam, la Cnps et la Cgrae pour la mise en place du dispositif de preuve de vie au profit des retraités.

« Grâce à cette collaboration, nous avons posé les bases d'une plateforme permettant à des milliers de pensionnés d'effectuer leurs démarches avec plus de simplicité, plus de rapidité et surtout avec plus de dignité », a-t-il indiqué.

Représentant le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle, Maître Adama Kamara, l'inspecteur technique, Appoh Adingra, a salué l'engagement de l'ensemble des acteurs ayant contribué au succès du projet.

Il a, au nom du gouvernement ivoirien, exprimé sa reconnaissance à la Banque mondiale pour son accompagnement constant et son engagement en faveur de l'inclusion sociale et du développement humain.

Il a rappelé l'évolution stratégique du projet depuis son rattachement au ministère : « Depuis son ancrage en 2023 au ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le projet a été orienté vers sa finalité essentielle : faire de l'identification un véritable levier d'inclusion sociale ».

Au-delà de ses réalisations opérationnelles, le Wuri lègue au pays un ensemble d'actifs stratégiques : des capacités institutionnelles renforcées, des plateformes numériques interopérables, des compétences techniques nationales et une nouvelle culture de coopération entre les administrations publiques.