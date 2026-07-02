Cote d'Ivoire: Musique urbaine - Le JT du Biama présenté sur Trace Ivoire

Dérivé du coupé-décalé, le « Biama », une identité culturelle ivoirienne regroupant une musique, une danse, des codes vestimentaires et un langage qui lui sont propres, s'ouvre officiellement au monde entier à travers les antennes de la chaîne de télévision Trace Ivoire sur le canal 295. L'information a été rendue publique lors d'une avant-première tenue aux Deux-Plateaux Vallon, dans la soirée du mercredi 1er juillet 2026.

Dénommée « JT du Biama », la première émission consacrée à la promotion de cette musique urbaine ivoirienne débutera le vendredi 24 juillet 2026. Diffusée durant toute la période estivale sur Trace Ivoire, cette première saison comportera sept épisodes d'une durée de 15 minutes chacun.

Selon le promoteur Stanislas de Stabenrath, dit « Stan Biama » ou encore « Le papaya des enfants de Yopougon », le journal télévisé proposera, dans un format décalé, des interviews, des reportages ainsi que des interventions de chroniqueurs populaires sur les réseaux sociaux. L'émission sera présentée par « Le Communicateur » et lui-même, « Stan, le Biamatologue ».

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Remerciant la chaîne de télévision pour cette opportunité, il a déclaré que, dans quelques années, le JT du Biama servira d'archives et montrera aux générations futures comment ce mouvement se manifestait à ses débuts. Selon lui, il s'agit d'un projet important, dans la mesure où ce mouvement constitue un patrimoine culturel à valoriser.

Il a par ailleurs indiqué que l'émission est produite par S2S Entertainment, en partenariat avec la chaîne de télévision et avec l'appui d'entreprises du secteur minier. Il a particulièrement souligné le soutien de la structure X&M Suppliers, qui s'inscrit dans une volonté de donner davantage de visibilité à la jeunesse, de soutenir les talents, de créer des opportunités et d'accompagner des mouvements populaires porteurs d'identité, d'énergie et de créativité. Cette démarche pourrait s'inscrire dans une logique de Responsabilité sociétale des entreprises (Rse).

Au nom des adeptes du mouvement, Check Mohamed, dit « Le père Rodogodo », a expliqué le volet danse du Biama, qu'il présente comme légèrement différent du coupé-décalé. « [...] L'on n'a pas besoin de faire des sauts à risque, c'est-à-dire des "roucascas"... il faut attraper les blocages », a-t-il précisé.

Se disant très heureux de cette avancée, il a exprimé sa gratitude envers les différents partenaires avant de raconter une anecdote : « La venue de Stan Biama a permis de rassembler tous les adeptes du Biama et de les amener à regarder dans une même direction : celle de faire évoluer le mouvement ».

Il convient de noter qu'au cours de cette soirée, plusieurs chanteurs et danseurs de Biama ont fait des démonstrations. Avant cela, un numéro du JT avait été officiellement présenté, pour le plus grand plaisir des invités, qui l'ont fortement apprécié.