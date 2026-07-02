Cote d'Ivoire: Inondations au pays - «Deux sites de relogement ont été identifiés», annoncent les autorités

Cinquante-neuf personnes sont mortes dans des inondations en Côte d'Ivoire depuis le début de la saison des pluies mi-mai, particulièrement intense cette année, notamment sur la capitale économique Abidjan. Les autorités ont affirmé ce 1er juillet 2026 que « deux sites de relogement ont été identifiés pour la construction de 12 000 logements à loyer modéré, devant permettre à terme de reloger environ 60 000 personnes ».

En Côte d'Ivoire, les autorités estiment à 59 le nombre de personnes décédées dans les inondations, depuis le début de la saison des pluies survenue depuis la mi-mai, rapporte notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne

Les autorités disent avoir identifié deux sites où des logements à loyers modérés vont être construits. Ces logements seront proposés aux habitants des quartiers précaires affectés par les pluies de ces derniers jours.

« Un appel à partir des sites identifiés à risque »

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Amadou Coulibaly, ministre porte-parole du gouvernement, affirme que « deux sites de relogement ont été identifiés pour la construction de 12 000 logements à loyer modéré, devant permettre à terme de reloger environ 60 000 personnes. Pour ce qui est des inondations, le conseil déplore un bilan particulièrement élevé de 59 personnes décédées cette année. Le bilan le plus élevé revient à la commune d'Attécoubé, avec une vingtaine de morts où les populations ont hélas recolonisé des sites d'où elles avaient été déplacées ».

Et Amadou Coulibaly d'ajouter : « C'est le lieu de lancer encore un appel à l'ensemble des populations pour leur demander de partir de ces sites identifiés comme étant à risque. »

D'autres pays africains ont connu de fortes précipitations ces dernières semaines. Au Ghana, douze personnes sont décédées selon un bilan rapporté mardi par les pompiers. Le président John Dramani Mahama a ordonné le déblocage de fonds d'urgence et le déploiement de l'armée et de la police. Les pluies ont également provoqué d'importantes inondations à Lagos, capitale économique du Nigeria.