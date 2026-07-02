Congo-Kinshasa: Lancement de la 1ère édition de « l'Expo Lumumba international horizon 2030 »

2 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Kinshasa accueille du 27 juin au 7 juillet, la première édition de « l'Expo Lumumba international horizon 2030 » dans les murs du Centre culturel et artistique pour les pays de l'Afrique centrale.

Selon Schadrack Kalenga, initiateur de cette expo, l'activité est consacrée à la mémoire de Patrice Émery Lumumba, le 1er Premier ministre de la République démocratique du Congo après l'indépendance et héros national.

Ouverte en marge de la célébration du 66ème anniversaire de l'indépendance de la RDC, cette initiative a également pour but de mettre en valeur le patrimoine historique et culturel lié à la mémoire du héros de l'indépendance de la RDC.

Selon les organisateurs, la manifestation propose une exposition riche et variée mêlant art plastique, musique, danse et arts de la scène.

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" Le but de l'Expo Lumumba, c'est d'être le vecteur d'expressions d'arts variés, en commençant principalement par la peinture,mais c'est aussi l'occasion de réconcilier le monde au travers des valeurs d'égalité, de dignité qu'ont proné Patrice et Marie Lumumba de son vivant " a déclaré Schadrack Kalenga

Il précise également que cette expo est totalement inclusive et vient renforcer un message d'égalité et d'unité entre les peuples du monde.

" Nous trouverons une ville dans chaque continent pour qu'à l'horizon 2030, nous ayons parcouru 5 continents avec ce message fort d'amour pour la race humaine et cette diversité de cultures, d'expressions culturelles, artistiques" a-t-il annoncé.

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