Congo-Kinshasa: Pénurie d'électricité à Idiofa trois mois après l'inauguration du barrage Kakobola

2 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La Nouvelle société civile congolaise (NSCC) du territoire d'Idiofa, dans le Kwilu, déplore l'irrégularité de la desserte en électricité assurée par le barrage hydroélectrique de Kakobola.

Intervenant le mercredi le 1 juillet sur Radio Okapi, la structure citoyenne affirme que l'électricité est distribuée très rarement à la population malgré l'inauguration de cette infrastructure en mars dernier.

Selon, Pipete Arsène Kasiama, coordonnateur de la NSCC, la question de coupure d'électricité demeure encore un défi pour la population d'Idiofa en dépit des attentes suscitées par sa mise en service.

Face à cette situation, il appelle les autorités à mettre en place des dispositions pour garantir une fourniture permanente, régulière et de bonne qualité de l'électricité produite par le barrage de Kakobola, au profit des habitants de ce coin du pays.

" On nous donne le courant pour une heure ou deux heures du temps après çacoupe.La population d'Idiofa est en train de demander au gouvernement que l'on nous donne un courant stable pour que Idiofa se développe " a-t-il déclaré.

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