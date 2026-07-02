Togo: De Lomé à Panama - Le pays s'affirme sur la scène multilatérale américaine

Le Togo était représenté fin juin à Panama City à la 56e session régulière de l'Assemblée générale de l'Organisation des États Américains (OEA), par l'ambassadeur à Washington, Frédéric Hegbe.

Il couvre également le Mexique, le Costa Rica et Cuba.

Le Togo est Observateur Permanent auprès de l'OEA depuis 2024.

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Fondée en 1948 à Bogotá, l'Organisation des États Américains est la plus ancienne organisation régionale du monde. Elle regroupe 35 États membres des Amériques et poursuit quatre piliers fondamentaux : la démocratie, les droits de l'homme, la sécurité et le développement.

Siégeant à Washington, elle dispose d'un budget annuel d'environ 180 millions de dollars et joue un rôle central dans la résolution des crises politiques et institutionnelles sur le continent américain.

Lors de son intervention, Frédéric Hegbe a mis en avant l'expertise du Togo en matière de résolution des conflits sous le leadership de Faure Gnassingbé, rappelé le passage du pays au Conseil de sécurité des Nations Unies (2011-2013) et annoncé la tenue de la conférence ministérielle de l'Alliance Politique Africaine (APA) à Lomé le 3 juillet.

En marge de l'événement, il a également présenté le potentiel du Togo en matière d'économie bleue lors d'un événement parallèle organisé par l'Italie, mettant en avant le port en eau profonde de Lomé et la disponibilité du pays à nouer des partenariats maritimes.