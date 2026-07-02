Afrique du Nord: Basket - Championnat arabe U18 (filles) - La Tunisie bat largement l'Algérie (90-41) et remporte le titre

2 Juillet 2026
Tunis Afrique Presse (Tunis)

TUNIS — La sélection tunisienne de basket-ball des moins de 18 ans (filles) a remporté le titre de championne arabe après sa large victoire sur son homologue algérienne 90-41, en match comptant pour le second tour du 3e championnat arabe de la catégorie, disputé jeudi à la salle Béjaoui à Sfax.

Les Tunisiennes, désormais en tête du classement avec 6 points, se sont assurées du titre, quel que soit le résultat de leur dernière rencontre face au Maroc prévue samedi.

Pour rappel, le tournoi se déroule sous forme de doubles confrontations entre les trois équipes. Celle qui termine en tête du classement est sacrée championne arabe.

Les résultats :

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- 1er tour

Samedi 27 juin :

Maroc - Algérie 66-59

Dimanche 28 juin :

Tunisie - Algérie 68-45

Lundi 29 juin :

Tunisie - Maroc 81-38

- 2e tour :

Mercredi 1er Juillet

Algérie - Maroc 48-47

Jeudi 2 juillet

Tunisie - Algérie 90-41

Samedi 4 juillet

Tunisie - Maroc

Classement Pts J

1. Tunisie 6 3

2. Algérie 5 4

3. Maroc 4 3

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