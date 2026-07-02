Congo-Kinshasa: Ebola - Le Président Sud-africain Cyril Ramaphosa effectue une visite de travail à Kinshasa

2 Juillet 2026
Présidence RDC (Kinshasa)

Le Président de la BNB d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, est arrivé ce jeudi à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), pour une visite de travail de quelques heures, dans le cadre de son mandat de Champion de l'Union africaine (UA) pour la préparation, la prévention et la riposte aux pandémies.

Le Chef de l'État sud-africain est venu réaffirmer la solidarité de l'Union africaine envers la RDC, confrontée à une nouvelle flambée de la maladie à virus Ebola (MVE) dans l'Est du pays.

Accueilli à son arrivée par la Première ministre, Judith Suminwa Tuluka, le Président Ramaphosa rencontre en tête-à-tête son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. Cette rencontre sera suivie d'une séance de travail élargie aux délégations des deux pays, principalement consacrée à la coordination de la riposte contre la maladie à virus Ebola en RDC.

Les deux Chefs d'État se rendront ensuite à l'Institut national de recherche biomédicale (INRB), où ils s'informeront de l'évolution de la riposte ainsi que des capacités nationales de recherche et de surveillance épidémiologique. À l'issue de cette visite, ils animeront un point de presse conjoint.

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À ce stade, les engagements en faveur de la riposte contre Ebola dépassent 910 millions de dollars américains, dont 13,5 millions de dollars apportés par l'Afrique du Sud, témoignant de la mobilisation des partenaires internationaux aux côtés de la RDC.

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