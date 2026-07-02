Congo-Brazzaville: Eau potable - Six quartiers de Makoua dotés de nouveaux forages modernes

La communauté urbaine de Makoua, dans le département de la Cuvette, vient d'être dotée de nouveaux forages publics modernes. L'oeuvre est du conseiller départemental de Makoua, Serge Itoua.

« L'acte que nous posons aujourd'hui est le départ d'une dynamique qui va se consolider », a indiqué Serge Itoua. Ces mots traduisent la volonté humanitaire du conseiller départemental qui se soucie de la difficulté que connaît la population de la communauté urbaine de Makoua de s'approvisionner en eau potable.

Outre les nouveaux forages, il a profité de l'occasion pour réhabiliter ceux qui existaient bien avant. C'est le cas de ceux des quartiers Bonga, Mossa Ketta, de l'Eglise catholique, du Centre culturel de Makoua, etc.

Un geste qui a été salué par les bénéficiaires qui ont vu leurs souffrances apaisées pour s'approvisionner en eau potable. « Je dis merci au conseiller Serge Itoua, parce que le geste qu'il vient de poser me soulage, y compris la population qui était très souffrante par manque d'eau », a déclaré un chef de quartier de Makoua.

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De son côté, une femme du quartier Bonga s'est réjouie en déclarant: « Dans le quartier Bonga, il y a plusieurs années, on n'avait plus d'eau potable. Et voilà qu'aujourd'hui, le conseiller Serge Itoua a pensé à nous pour remettre l'eau potable. Que Dieu le bénisse ! »

Afin d'éviter tout sabotage des ouvrages construits, le maire de la communauté urbaine de Makoua, Jean Emile Ongayolo, a rappelé aux chefs de quartiers le devoir d'assurer le bon entretien de ces forages tout en leur demandant de prendre les mesures sécuritaires.

Par ailleurs, en cette période de la Coupe du monde de football, le conseiller départemental Serge Itoua a installé des écrans géants à Makoua-centre et dans certains villages. Il s'agit du village Abela situé sur l'axe Makoua-Itoumbi (département de la Cuvette-Ouest) et du village Eperé situé à 40 km de Makoua sur la nationale n°2, en allant vers le district de Mokeko dans le département de la Sangha.

Tous ces gestes de Serge Itoua témoignent de la confiance dont il a bénéficié de la population qui l'a élu conseiller départemental de la Cuvette, dans le district de Makoua, sous le label du Parti congolais du travail.