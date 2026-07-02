Congo-Brazzaville: Priorités absolues

Les préoccupations de la population aspirant à des conditions de vie meilleures s'articulent autour de l'amélioration de l'accès aux services sociaux de base et de la sécurité économique.

Portées principalement par une jeunesse dynamique qui cherche à concrétiser le potentiel du pays, celles-ci incluent les pénuries d'eau, d'électricité et de carburant ; le prix des denrées alimentaires ; la vie chère ; la lutte contre la délinquance en zones urbaine et rurale, la qualité du transport public et l'enlèvement des ordures ménagères.

Ces aspirations rejoignent les engagements pris par le gouvernement, conscient des attentes des Congolais, dans le cadre de sa politique d'action pour les cinq prochaines années. L'Etat, garant du bien-être social, entend ainsi mettre des bouchées doubles pour apporter des solutions durables aux besoins les plus pressants.

En amont, la volonté du gouvernement de résoudre ces préoccupations reste toujours de mise, au regard des programmes ou projets initiés. En aval, trouver des réponses effectives et durables aux besoins quotidiens du peuple invite l'exécutif à placer avant tout le capital humain au coeur de ses stratégies de développement.

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La satisfaction de ces priorités requiert cependant de poursuivre les réformes structurelles souvent inachevées, mais aussi d'assurer une utilisation efficace et rigoureuse des fonds engagés au profit des citoyens. « Le Congolais attend des résultats concrets dans son assiette, dans son hôpital, sur sa route, dans l'école de son enfant où le paiement régulier des agents volontaires pose des problèmes et dans son environnement, sans oublier la régularité du versement des pensions de retraite... », reconnait le chef du gouvernement.

Que ce quinquennat soit celui du relèvement des défis majeurs et de la résolution des problèmes dont l'ampleur est connue du gouvernement.