Algérie: Législatives du 2 juillet - Le président du Conseil de la nation accomplit son devoir électoral

2 Juillet 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président du Conseil de la nation, Azouz Nasri, a accompli, jeudi à Alger, son devoir électoral dans le cadre de l'élection des membres de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Dans une déclaration à la presse, après avoir accompli son devoir électoral au CEM "Ibn Rochd", dans la commune de Draria (Alger), M. Nasri a salué "les conditions favorables et la bonne organisation" qu'il a constatées au niveau du bureau de vote.

Le niveau d'organisation observé reflète les réformes initiées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à travers "l'amendement de la Constitution et de la loi relative au régime électoral", a souligné M. Nasri.

Après avoir rappelé que tout ce qui concerne la logistique avait été confié au ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, tandis que l'organisation de ce scrutin relavait du ressort de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE)", le président du Conseil de la nation a mis en avant "les efforts déployés par le ministère de l'Intérieur et l'ANIE".

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Tout en félicitant le peuple algérien à l'occasion du "mois de juillet, mois de l'indépendance et des victoires, lors duquel se tient cette échéance électorale", M. Nasri a salué les efforts des collectivités locales et des différents corps de sécurité, à leur tête l'Armée nationale populaire (ANP), assurant que "toutes les conditions sont réunies pour faire de cette journée une fête nationale".

Il a, par la même occasion, exprimé le souhait que les députés de l'Assemblée élue soient "à la hauteur des aspirations et de la confiance des citoyens", appelant ces derniers à accomplir leur devoir électoral et à se rendre massivement aux urnes.

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