Algérie: Le président de l'APN accomplit son devoir électoral

GHARDAIA — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, a accompli jeudi son devoir électoral, au niveau de l'école primaire Abi-Ishak à Beni-Isguen, wilaya de Ghardaïa, dans le cadre des élections législatives.

Dans une déclaration à la presse, M. Boughali a souligné que "ces législatives interviennent dans une conjoncture nationale particulière, marquée par la forte volonté du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune de poursuivre les réformes engagées pour une Algérie nouvelle et prospère, à travers la moralisation de la vie politique et des affaires publiques ainsi que le renforcement de la crédibilité des institutions de l'Etat".

Le président de l'APN a également "salué la décision du président de la République de promouvoir de nouvelles wilayas, offrant ainsi à toutes les catégories l'opportunité de représenter leur région au Parlement et de faire valoir leurs droits".

Par ailleurs, M. Boughali a affirmé que "la participation des Algériens à cette échéance électorale constitue un moyen de rester fidèles au message des martyrs et des moudjahidine et de poursuivre le processus du développement national".

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Le président de l'APN a ajouté avoir accompli son devoir électoral "comme tous les Algériens fiers d'appartenir à cette Nation et qui placent les intérêts du pays au-dessus de toute autre considération".