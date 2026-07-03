Cote d'Ivoire: Développement durable - 14 villages ivoiriens distingués par la FAO

Quatorze villages ivoiriens ont été distingués par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) pour leurs pratiques exemplaires en matière de développement durable.

Les certificats de reconnaissance leur ont été remis le mercredi 1er juillet 2026 à Abidjan, lors d'une cérémonie organisée en partenariat avec le gouvernement ivoirien.

Cette distinction s'inscrit dans le cadre de l'initiative FAO MuNe (Musée et Réseau de l'Alimentation et de l'Agriculture), lancée à l'occasion du 80e anniversaire de l'organisation. Les quatorze villages rejoignent ainsi le réseau mondial de la FAO et bénéficieront d'une visibilité internationale grâce à leur référencement sur la plateforme numérique de l'institution, afin de favoriser le partage d'expériences et de bonnes pratiques.

Selon le représentant de la FAO en Côte d'Ivoire, Joseph Nyemah, cette initiative récompense les communautés rurales qui développent des systèmes agroalimentaires durables, inclusifs et résilients. Elle met également en lumière l'engagement des femmes, des jeunes, des producteurs, des pêcheurs, des éleveurs, des artisans et des leaders communautaires dans la promotion du développement local et l'atteinte des Objectifs de développement durable (ODD).

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Représentant le ministre des Eaux et Forêts, le conseiller technique Saraka Adolphe a salué les efforts des villages distingués. Il les a exhortés à poursuivre leurs actions en faveur de l'agriculture durable, de la préservation des ressources naturelles et de la transmission des savoir-faire locaux. Selon lui, ces initiatives s'inscrivent dans la vision du Président de la République visant à restaurer le couvert forestier, préserver la biodiversité et promouvoir un développement durable des territoires ruraux.

Au nom des localités récompensées, le chef du village d'Aniassué, Samin Kimi, a réaffirmé l'engagement des bénéficiaires à faire de cette reconnaissance un levier de développement durable, de protection de l'environnement et de valorisation des traditions au profit de leurs communautés.

Les villages distingués sont Ebilassokro, Kirifi, Zaranou, Adaou, Aboutoukro, Ebimolokro, Béhoué, Zaïpobly, Liably, Amanvi, Soko, Assempanayé, Aniassué et Appouéba, pour la plupart situés dans l'Est de la Côte d'Ivoire.

La Côte d'Ivoire se distingue dans cette initiative internationale avec 14 villages retenus parmi plus de 300 candidatures provenant de 69 pays, une performance qui témoigne de la richesse de son patrimoine rural, de la diversité de ses systèmes de production et de l'engagement de ses communautés en faveur du développement durable.