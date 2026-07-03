Cote d'Ivoire: Région du Bafing / Reboisement - Le Canton Kandèssi a désormais sa 'Forêt des chefs'

Une parcelle d'un hectare de tek baptisée « La forêt des chefs » du canton Kandèssi dans la région du Bafing, a été créée le Jeudi 02 Juillet 2026 dans le village de Sianon sur l'axe Touba-Séguéla.

Ce, dans le cadre du projet "Un village, une forêt" porté par le cantonnement des eaux et forêts du département de Touba. Il s'agit d'une initiative qui s'inscrit dans la politique de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts ivoiriennes (Pref) dont la finalité à l'horizon 2030, est le reboisement de 20% de la superficie du territoire ivoirien, soit 6 millions d'hectares de forêts.

Dans son adresse aux chefs, le Commandant Bamba Ciabah, chef de cantonnement, a présenté la situation alarmante de la forêt en terre d'Eburnie. « L'heure est grave, chers parents. En moins de 150 ans, la Côte d'Ivoire a perdu 90% de son couvert végétal. D'ici 10 ans, la Côte d'Ivoire n'aura plus de forêt », a-t-il interpellé. C'est pourquoi, il les a exhortés à s'approprier pleinement le projet. « Nous avons besoin de votre soutien, de votre appui pour relever le défi. Le reboisement a des avantages aux plans environnemental et économique pour les populations. Chaque village du département de Touba doit avoir une plantation forestière. Acceptez de céder des espaces pour nous permettre de mener nos activités », a-t-il plaidé. Et d'ajouter : « Je voudrais compter sur les chefs du canton Kandèssi pour porter la voix de l'administration forestière auprès des populations ».

Embouchant la même trompette, N'Failissou Serge Kouassi, Sous-préfet de Guintéguéla, représentant le préfet de région, a souligné que la gravité de la situation appelle à « une responsabilité collective ». Car, dira-t-il, « notre survie est menacée ainsi que la place de la Côte d'Ivoire dans le concert des nations. Mobilisons-nous pour le reboisement, afin de reconstituer le couvert végétal de notre région ».

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S'exprimant au nom des chefs de village, le chef de canton, Diomandé Mamadou, rassure et s'engage : « Nous chefs du canton Kandessi, sommes prêts pour le reboisement ».

Notons que la superficie forestière en Côte d'Ivoire, est passée de 16 millions d'hectares en 1900 à moins de 3 millions d'hectares de nos jours.