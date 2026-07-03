Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 3 juillet 2026

revue de presse

Nigeria : au moins 48 morts lors d'affrontements inter-communautaires dans le centre-ouest

Les affrontements entre éleveurs et agriculteurs au Nigeria ont entraîné la mort mercredi d'au moins 48 personnes dans l'Etat du Niger, au centre-ouest du Nigeria, une région fréquemment secouée par des violences multifactorielles.

L'Etat du Niger est frappé par des violences meurtrières perpétrées par des jihadistes, ainsi que par des gangs criminels appelés "bandits" qui mènent des raids dans les villages, pillent, kidnappent et tuent les habitants.

A cela s'ajoutent des affrontements plus ponctuels entre éleveurs et agriculteurs, qui trouvent leur source dans des différends de longue date, notamment autour de la gestion des terres et des ressources. (Source TV5 Monde Afrique)

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L'ancien Premier ministre de Guinée Ibrahima Kassory Fofana condamné en appel pour enrichissement illicite

Jeudi 2 juillet, la justice guinéenne a condamné en appel l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana à trois ans et neuf mois de prison pour enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. Il a été relaxé du chef de détournement de fonds.

La chambre d'appel de la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief) a condamné jeudi 3 juillet l'ancien Premier ministre de Guinée Ibrahima Kassory Fofana à trois ans et neuf mois d'emprisonnement pour enrichissement illicite et blanchiment de capitaux. La juridiction a en revanche prononcé sa relaxe pour les faits de détournement de deniers publics.

Chef du gouvernement d'Alpha Condé entre mai 2018 et le coup d'État militaire de septembre 2021, Ibrahima Kassory Fofana avait été condamné en première instance à cinq ans de prison pour détournement de fonds, enrichissement illicite et corruption. ( Source Africa Radio)

Sierra Leone : Maada Bio promet une révision constitutionnelle sans troisième mandat

Le président sierra-léonais Julius Maada Bio a fermement démenti, mercredi 1er juillet, toute intention de recourir à la révision de la Constitution pour se maintenir au-delà de son second mandat. Intervenant lors d'un forum présidentiel à l'Université de Makeni, il a qualifié de « spéculations infondées » les craintes d'un scénario fréquemment observé sur le continent, où des réformes juridiques servent de prétexte à la prolongation du pouvoir. Selon lui, le processus vise exclusivement à adapter la Loi fondamentale de 1991 aux réalités contemporaines du pays, sans aucune visée personnelle.

Ce processus de révision, promu comme « transparent, inclusif et indépendant », prévoit une double procédure d'adoption. Les modifications ordinaires seront soumises au Parlement, tandis que les clauses dites « enracinées », qui touchent aux piliers de l'État, devront obligatoirement recueillir l'aval des citoyens par référendum. (Source Africapresse)

Burkina Faso - L'ONU ferme son bureau des droits de l'homme

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) a annoncé jeudi qu'il fermerait progressivement son bureau au Burkina Faso d'ici au 30 novembre 2026.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions persistantes avec les autorités burkinabè et alors que le pays, aux côtés du Mali et du Niger, a engagé son retrait du traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI).

Le bureau de l'ONU avait vu ses activités suspendues il y a trois mois par les autorités, à la suite de la publication d'un communiqué de presse de l'ONU appelant à préserver l'espace civique.. (Source UN News)

Gabon : L'État s'attaque à la mafia de l'eau potable

Le gouvernement gabonais a tranché dans le vif ce 1er juillet 2026 en qualifiant de fait, mais sans le nommer explicitement, un système organisé de captation de l'eau potable à Libreville.

Le communiqué du ministère de l'Accès Universel à l'Eau et à l'Energie décrit un réseau structuré autour de trois leviers, la sous-traitance, les prête-noms et des groupements d'intérêts économiques illégaux, un montage qui suppose une organisation durable plutôt que des fraudes isolées.

Face à cette situation, le Président de la République a choisi une réponse d'ampleur inhabituelle pour un problème de distribution d'eau : le déploiement des forces de défense et de sécurité. (Sika Finance)

Afrique du Sud: Le décès d'un Ghanéen envenime le différend

Le Ghana et l'Afrique du Sud traversent une crise diplomatique après la mort d'un ressortissant ghanéen sur le territoire sud-africain, dans un contexte de manifestations contre les migrants.

Le gouvernement ghanéen est intervenu rapidement après le meurtre présumé d'un de ses ressortissants en Afrique du Sud lors des violentes manifestations du 30 juin, a indiqué le ministre ghanéen des Affaires étrangères, Samuel Okudzeto Ablakwa, dans un communiqué.

Les autorités sud-africaines ont toutefois démenti les allégations selon lesquelles la victime, identifiée par le Ghana comme Bashiru Isak, 40 ans, aurait été tuée au cours des manifestations de mardi contre les migrants en situation irrégulière. (Source Apanews)

La RDC va miser 1,3 milliard $ sur la jeunesse pour transformer son économie



Les défis liés à l'emploi demeurent considérables en République démocratique du Congo. Le taux de chômage des jeunes âgés de 15 à 24 ans reste élevé, tandis que le sous-emploi touche plus de 50 % d'entre eux, selon la BAD.

La République démocratique du Congo (RDC) a officiellement lancé, le mardi 30 juin à Kinshasa, le Programme présidentiel pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, baptisé « Debout Jeunes Congolais ». Dotée d'un budget estimé à 1,3 milliard de dollars sur six ans, cette initiative ambitionne de faire de la jeunesse le principal levier de la transformation économique du pays. (Agence ecofin)

L'Algérie quitte la Coupe du monde après une défaite frustrante face à la Suisse

La domination de Mahrez et de ses coéquipiers n'a pas suffi à faire basculer le score.

L'équipe nationale algérienne a été éliminée de la Coupe du monde 2026 après sa défaite 2-0 contre la Suisse en 16es de finale, au stade « BC Place » de Vancouver.

Malgré une nette domination des « Guerriers du désert » tout au long de la rencontre, ce sont les Suisses qui ont fait preuve d'une efficacité maximale : Breel Embolo a ouvert le score dès la 10^e minute sur une contre-attaque rapide, avant que Dan Ndoye ne double la mise dès l'entame de la seconde période. (Source Goal.com)

Burkina, Mali, Niger - La CPI craint un affaiblissement de la justice

La Présidence de l'Assemblée des États parties au Statut de Rome a officiellement appelé le Burkina Faso, le Mali et le Niger à renoncer à leur retrait de la Cour pénale internationale, estimant que cette décision pourrait affaiblir la justice internationale et compromettre la lutte contre l'impunité.

La Cour pénale internationale est en état d'alerte. Trois de ses membres, trois pays du Sahel, ont décidé de tourner le dos à la justice internationale. Le Niger a donné le signal le 18 juin. Le Burkina Faso et le Mali ont suivi six jours plus tard.

La Présidence de l'Assemblée des États parties ne cache pas son inquiétude. Dans une déclaration officielle publiée le 1er juillet, elle appelle les trois gouvernements à reconsidérer leur décision. Elle regrette. Elle prévient. Elle rappelle que même après un retrait, les obligations demeurent. (Source Camer.be)

Congo-Brazzaville - Le Centre d'actions pour le développement dénonce les dérives de l'opération «zéro kuluna»

L'enquête du Centre d'action pour le développement couvre une période allant de septembre 2025 à avril 2026 et a permis de recenser 72 exécutions sommaires, 56 cas de disparitions forcées et 38 cas de tortures et de mauvais traitements dans le cadre de l'opération zéro kuluna. La plupart des victimes identifiées par le CAD sont des jeunes de 18 à 35 ans.

« L'appareil sécuritaire Brazzaville est beaucoup utilisé pour asseoir la domination du régime, souligne Trésor Nzila, le directeur exécutif de l'ONG. Pour avoir un contrôle social complet sur l'ensemble de la population, il faut terroriser cette population, il faut l'assujettir et la force publique est très instrumentalisée en ce sens. Et l'opération zéro kuluna n'échappe pas à cette logique. » Alors que par ailleurs, elle « ne repose sur aucun fondement légal ». (Source RFI)