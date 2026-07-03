Sénégal: Un nouveau programme de remédiation pour 150 000 élèves en difficulté (2/3)

Le partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et l'ONG ARED (Associates in Research and Education for Development) franchit une nouvelle étape. À l'occasion de la Conférence internationale du Prix Yidan, les deux partenaires ont officialisé le lancement du programme AAR (Amélioration des apprentissages par la remédiation), financé grâce aux ressources obtenues par ARED à la suite de l'attribution du Prix Yidan 2025.

Destinée aux élèves en difficulté, cette initiative vise à institutionnaliser la remédiation pédagogique et à renforcer les apprentissages fondamentaux dans plusieurs académies du pays.

Les ressources issues du Prix Yidan permettront de financer un vaste programme mis en oeuvre en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. Le directeur général d'ARED, Mamadou Amadou Ly, a souligné que cette nouvelle étape illustre la relation de confiance construite au fil des années entre son organisation et le ministère autour d'un objectif commun : améliorer durablement la qualité des apprentissages.

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Selon lui, le nouveau programme constitue une expérimentation supplémentaire, mais l'expérience acquise permettra d'en faire un dispositif structuré afin d'apporter une réponse aux difficultés d'apprentissage rencontrées par de nombreux élèves. ARED a ainsi choisi de consacrer l'essentiel des ressources du Prix Yidan au renforcement des efforts du ministère.

Baptisé AAR, le programme fait également écho, en wolof, à l'idée de « protéger », symbolisant l'accompagnement des élèves les plus vulnérables. Le programme prévoit l'institutionnalisation d'une approche harmonisée de la remédiation pédagogique développée conjointement par ARED et le ministère.

Poursuite de l'enseignement bilingue

Sur trois ans, près de 150 000 élèves en difficulté seront accompagnés dans six académies. Pour Mamadou Amadou Ly, l'enjeu est désormais de passer à une mise à l'échelle des solutions qui ont démontré leur efficacité afin d'en faire bénéficier le plus grand nombre.

Parallèlement, le partenariat entre ARED et le ministère se poursuit autour du Modèle harmonisé d'enseignement bilingue, développé avec l'appui de la Fondation Gates. Le directeur général d'ARED a rappelé que cette coopération, renforcée depuis 2023, a permis d'étendre progressivement l'enseignement bilingue à davantage de niveaux scolaires et d'élargir le nombre de langues nationales concernées, de trois à huit.

Grâce à un nouveau financement de la Fondation Gates, un programme couvrira les quatre prochaines années afin d'accompagner le ministère sur l'ensemble du cycle élémentaire jusqu'aux examens, avec une intégration progressive des langues nationales dans les enseignements.

Mamadou Amadou Ly a salué l'engagement des autorités éducatives dans cette réforme, qu'il juge désormais irréversible, tout en appelant les partenaires techniques et financiers à renforcer leur soutien.

Directrice de l'Enseignement élémentaire, Ndèye Aby Ndao Cissé a, pour sa part, salué la qualité de la collaboration entre ARED et le ministère, rappelant que l'organisation est un partenaire majeur dans la mise en oeuvre du Modèle harmonisé. Elle a également exprimé sa reconnaissance à la Fondation Gates et à l'ensemble des partenaires engagés dans le développement de l'éducation en Afrique.

Face aux défis persistants, elle a plaidé pour une mobilisation accrue des partenaires techniques et financiers, des philanthropes et de l'ensemble des acteurs de l'éducation afin d'assurer une mise à l'échelle durable des réformes engagées et de garantir à chaque enfant un apprentissage fondamental de qualité.