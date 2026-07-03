Le Mondial 2026 offrait deux nouveaux 16es de finale cette nuit. L'Algérie, qui faisait face à la Suisse, a été éliminée après une défaite 0-2. En revanche, le Portugal de Cristiano Ronaldo a décroché son ticket pour les huitièmes de finale avec un énorme choc en perspective.

L'Algérie n'ira pas plus loin dans cette Coupe du Monde 2026. Les Fennecs se sont inclinés 2-0 face à la Suisse à Vancouver. Pour ce rendez-vous à élimination directe, l'Algérie avait fait le choix de titulariser Luca Zidane dans les buts et Ibrahim Maza dans un rôle inédit de numéro 9. Les Verts avaient pourtant bien démarré la rencontre, mettant une grosse pression d'entrée de jeu par l'intermédiaire de Houssem Aouar. Mais c'est la Suisse qui a frappé la première : sur une action initiée par Johan Manzambi côté gauche, Breel Embolo n'a eu qu'à pousser le ballon au fond dès la 11e minute.

Ce but a libéré les Helvètes, qui ont pris l'ascendant sans que l'Algérie ne parvienne à inquiéter sérieusement le gardien suisse. Malgré les tentatives de Fares Chaibi et Houssem Aouar en fin de première période, les Fennecs regagnaient les vestiaires menés 1-0.

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Le second acte a été fatal aux hommes de Petkovic. Dès la 46e minute, Dan Ndoye doublait la mise d'une frappe puissante qui trompait Zidane. Dos au mur, l'Algérie a tenté de réagir avec plusieurs changements offensifs, dont les entrées de Gouiri, Hadjam, puis Hadj Moussa et Boudaoui, sans parvenir à inverser la tendance face à une défense suisse solide.

Au terme d'une rencontre où les Fennecs n'ont pas su transformer leur volonté en occasions franches, l'Algérie quitte la compétition dès les 1/16es de finale. La Suisse, elle, poursuit l'aventure et affrontera le vainqueur du choc Colombie-Ghana en huitièmes de finale.

Le Portugal renverse la Croatie dans un scénario complètement fou

À Toronto, le Portugal a longtemps peiné face à une Croatie portée par l'expérience de Modric, Kovacic et Perisic. Ce dernier ouvrait d'ailleurs le score en seconde période (53e) avant que Cristiano Ronaldo n'égalise sur penalty (68e). Dans un des meilleurs matchs depuis le début du tournoi, les Croates reprenaient ensuite l'ascendant sans parvenir à concrétiser, buttant sur le poteau et sur un excellent Diogo Costa. C'est finalement dans les arrêts de jeu que tout s'est décidé : Gonçalo Ramos surgissait d'une tête décisive à la 90e+4 (2-1) pour donner l'avantage aux Lusitaniens, avant qu'un dernier but croate ne soit refusé pour hors-jeu. Le Portugal affrontera l'Espagne, large vainqueur de l'Autriche (3-0), en huitièmes de finale.