Congo-Brazzaville: Vie des partis - Juste Désiré Mondelé claque la porte au Club 2002-PUR

Dans une lettre adressée au président du Conseil de surveillance du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR), Guy César Wilfrid Nguesso, le secrétaire général, Juste Désiré Mondelé, a annoncé sa démission.

Secrétaire général du parti depuis plus de deux décennies, Juste Désiré Mondelé quitte le Club 2002-PUR, dénonçant des décisions qu'il estime contraires aux textes fondamentaux de cette formation politique de la majorité présidentielle. Figure historique du parti, Juste Désiré Mondelé a officialisé sa démission après la publication, le 26 juin dernier, de plusieurs actes relatifs à l'organisation du premier congrès ordinaire et à la nomination des membres du Comité national préparatoire.

D'après lui, l'acte mettant en place le Comité national préparatoire est en contradiction avec les textes fondamentaux du Club 2002 PUR. Le Congrès, a-t-il rappelé, est l'organe souverain du parti, chargé de définir les orientations politiques, d'évaluer son fonctionnement, de réviser ses textes fondamentaux et d'élire les organes dirigeants. « Les dispositions arrêtées ne respecteraient pas cet esprit », a dénoncé le désormais ex-secrétaire général du parti.

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Le ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier pointe également du doigt des irrégularités d'ordre administratif, hiérarchique et protocolaire. En effet, il a jugé anormal le fait que le secrétaire général, dépositaire de l'animation et de la gestion de la vie du parti, soit placé sous l'autorité d'un membre du secrétariat permanent dans le cadre de l'organisation du congrès.

La direction politique nationale prend acte de la démission

En démissionnant du poste de secrétaire général du Club 2002-PUR, Juste Désiré Mondelé a également renoncé à ses fonctions de vice-président et représentant personnel du président national au sein du Comité national préparatoire du premier congrès ordinaire, ainsi qu'à son poste de membre du Comité national de supervision et de coordination.

Tirant les conséquences de sa démission du parti en « toute responsabilité », il a remercié les dirigeants du Club 2002 PUR pour la confiance placée en lui durant un quart de siècle « de cheminement commun ». Il a exprimé, par ailleurs, sa reconnaissance envers les cadres, élus, militants et sympathisants avec lesquels il dit avoir partagé ensemble les épreuves, les combats et les victoires politiques, tout en souhaitant plein succès au parti dans la poursuite de ses ambitions politiques.

Prenant acte de cette démission, la direction politique nationale du Club 2002-PUR a salué l'engagement et la détermination dont « avait fait montre » Juste Désiré Mondelé dans l'animation du parti et « lui a souhaité bonne continuation ». La direction politique nationale, par le biais du secrétaire général adjoint du parti, Antoine Banvidi, a appelé l'ensemble « des cadres, militants et sympathisants du Club 2002-PUR à vaquer sereinement à la préparation du prochain congrès ».