Du 3 au 11 juillet 2026, la ville de Lambaréné vibrera au rythme du Championnat National des moins de 15 ans (U15). Devenu un rendez-vous incontournable du calendrier sportif national, ce tournoi est organisé chaque année pendant les vacances scolaires par la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT), sous l'impulsion de son équipe dirigeante conduite par le Président Pierre Alain Mounguengui.

Au fil des années, cette compétition a largement dépassé le simple cadre d'un championnat de jeunes. Elle s'est imposée comme une véritable pépinière de talents, un espace où les meilleurs espoirs du football gabonais peuvent s'illustrer, se faire remarquer et nourrir le rêve d'intégrer, demain, les rangs des Panthères du Gabon. En investissant dans la formation et la détection des jeunes, la FEGAFOOT prépare avec méthode l'avenir du football national.

L'édition 2026 se distingue toutefois par une innovation majeure. Pour la première fois, quinze organes de presse nationaux seront mobilisés pour assurer la couverture de cette compétition. Un dispositif inédit qui témoigne de la volonté de la FEGAFOOT de donner à cet événement la visibilité qu'il mérite et de faire des médias de véritables partenaires du développement du football gabonais.

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Car la mission de ces professionnels de l'information ira bien au-delà du simple compte rendu des rencontres. Journalistes, reporters, photographes, cameramen et chroniqueurs auront la responsabilité de raconter les histoires, de capter les émotions et surtout de révéler au grand public les visages de cette nouvelle génération de footballeurs. Derrière chaque match se cache peut-être un futur international, un futur ambassadeur du Gabon sur les scènes africaine et mondiale.

La médiatisation d'un tel rendez-vous constitue un levier essentiel pour le développement du sport. Un jeune joueur dont le talent est mis en lumière gagne en confiance, attire plus facilement l'attention des recruteurs, des centres de formation et des partenaires. La visibilité devient alors un facteur de progression, aussi important que la performance sur le terrain.

La confiance accordée par la FEGAFOOT à ces quinze organes de presse s'accompagne naturellement d'une grande responsabilité. Il leur reviendra non seulement d'informer avec professionnalisme, mais aussi de transmettre les valeurs qui fondent le sport : le mérite, la discipline, le respect, l'esprit d'équipe et le dépassement de soi. Leur travail contribuera également à écrire les premières lignes du parcours de jeunes joueurs qui, demain, pourraient faire la fierté de toute une nation.

En associant aussi étroitement les médias à cette compétition, la FEGAFOOT pose un acte fort. Elle rappelle que le développement du football ne repose pas uniquement sur les infrastructures, les entraîneurs ou les compétitions, mais aussi sur la capacité à valoriser les talents, à raconter leurs parcours et à susciter l'adhésion du public.

Le Championnat National U15 de Lambaréné 2026 sera donc bien plus qu'un simple tournoi de football. Il incarne une vision, celle d'un football gabonais qui prépare son avenir avec ambition, en misant sur sa jeunesse et en faisant des médias des acteurs à part entière de cette dynamique.

Sur les pelouses de Lambaréné naîtront peut-être les prochaines grandes figures des Panthères du Gabon. Aux hommes et aux femmes de la presse revient désormais la belle mission de les faire découvrir aux Gabonaises et aux Gabonais, afin que tout un peuple puisse grandir avec ceux qui porteront demain ses couleurs.

Francis Edgard SIMA MBA

Consultant International MCCA/

Analyste Stratégique et Éditorialiste