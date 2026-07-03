Gabon: Distribution sécurisée de l'eau potable au bénéfice des populations affectées

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Suite aux récents échanges directs du Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement avec les agents de la Société d'Energie et d'Eau du Gabon, il est établi que certains de ces agents sont incontestablement impliqués dans le commerce illégal de l'eau potable via plusieurs mécanismes, à savoir :

1. La sous-traitance ;

2. Les prête-noms ;

3. Des groupements d'intérêts économiques illégaux.

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Il a également été amené à constater, que les prix pratiqués et fixés par ce vaste réseau tentaculaire, sont compris entre 10.000, 15.000, voire 20.000 FCFA et plus par m3 (l'équivalent d'un cubitainer), ce en flagrante violation de la réglementation en vigueur.

Face à cette situation qui ne saurait perdurer, le Ministre de l'Accès Universel à l'Eau et à l'Energie, sur les Très Hautes Instructions du Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, déclare en conséquence l'état d'urgence Hydrique Sur l'ensemble du territoire national et annonce les mesures suivantes, avec effet immédiat, conformément aux dispositions de l'article 159 de la loi n° 011/2023 qui régit le secteur de l'Eau en République Gabonaise et qui encadre la procédure de saisie conservatoire, notamment :

1. Le déploiement des forces de défense et de sécurité pour les opérations de perquisition et de saisie conservatoire de tous les véhicules impliqués, qui sont au nombre de 55 à ce jour et tous, propriété essentiellement des sujets non gabonais.

2. Le démantèlement et le recensement des installations frauduleuses d'approvisionnement et des stockages irréguliers d'eau potable.

3. La mobilisation du Corps des Sapeurs-Pompiers, des éléments de la Garde Républicaine, du Génie Militaire et de la Gendarmerie Nationale aux fins d'organiser, la distribution sécurisée de l'eau potable au bénéfice des populations affectées.

4. Pour le Grand Libreville, le numéro vert 18 permettra aux populations de passer leur commande. Il est à préciser que d'autres numéros verts seront communiqués dès demain.

5. S'agissant de la mercuriale de l'eau potable, celle-ci est établie comme suit : - Le m3 d'eau, livré par cubitainer, est fixé au montant net de 3.000 FCFA.

- Le fût de 200 litres est quant à lui fixé au montant net de 600 FCFA.

- Les petites livraisons de 100 litres sont fixées au montant net de 300 FCFA.

- Les paiements se feront à la livraison auprès des agents des forces de l'ordre.

6. Durant cette opération et jusqu'à nouvel ordre, seuls les agents des Forces de Défense et de Sécurité sont habilités à procéder à la stricte application de ces mesures exceptionnelles.

Par ailleurs, le Président de la République, Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, demande aux agents de la SEEG, avec qui il a récemment eu un échange franc, de tenir parole et compte sur leur esprit patriotique afin que l'eau revienne rapidement dans les robinets.

Le Ministre de l'Accès Universel à l'Eau et à l'Energie rappelle que l'accès à l'eau potable est un droit garanti par la Constitution de la République Gabonaise en son article 37.

Il réaffirme que toute exploitation de la vulnérabilité de ces populations, à des fins commerciales illégales, sera non seulement traitée avec la plus grande fermeté, mais invite également les populations à faire preuve de sérénité pour accompagner le Gouvernement dans la gestion optimale de cet état d'urgence hydrique.

Enfin, des mesures de faisabilité s'ajusteront de manière progressive et seront régulièrement communiquées.

Fait à Libreville, le 1er juillet 2026

Philippe TONANGOYE,

Ministre de l'Accès Universel à l'Eau et à l'Energie.