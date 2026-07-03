Gabon: A quoi servent les condamnés à mort dans notre pays ?

opinion

Je soulève ici une question que certains jugeront provocatrice, mais qui mérite d'être posée avec lucidité : à quoi servent les condamnés à mort dans notre pays ? Autrement dit, quelle fonction sociale et économique assigne-t-on aux condamnés à mort dans nos établissements pénitentiaires ?

Dans un État en construction comme le nôtre, où chaque ressource publique engage une responsabilité collective, le coût d'une détention perpétuellement passive interroge notre politique carcérale.

Maintenir des individus dans une oisiveté financée par le contribuable, sans contrepartie productive, apparaît difficilement défendable au regard des impératifs de développement national.

Il me semble légitime d'explorer une réorientation de ce régime de détention vers une contribution active à l'effort collectif, que ce soit par l'intégration de ces détenus aux chantiers d'infrastructure, aux programmes d'aménagement du territoire ou à d'autres formes de travail d'intérêt général.

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Ce faisant, la peine cesserait d'être une charge improductive pour devenir un vecteur, si modeste soit-il.

Ne me parlez pas de moral, j'ai passé une vilaine journée, il s'agit de participation à la construction nationale

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