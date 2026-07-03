À Lébamba, dans le département de la Louetsi-Wano, une nouvelle page de l'histoire agricole du Gabon s'est ouverte. Grâce au partenariat stratégique entre l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et la Première Dame du Gabon, Madame Zita Oligui Nguema, matérialisé par la remise de matériels agricoles aux producteurs, les bases d'un développement inclusif et durable sont désormais posées.

Ce projet, porté par une vision commune de modernisation du monde rural, fait de la Ngounié le laboratoire d'une ambition nationale appelée à s'étendre progressivement aux neuf provinces du pays.

Présidant cette cérémonie aux côtés des autorités locales et gouvernementales, le Coordonnateur du Bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale, Représentant de la FAO au Gabon et à Sao Tomé-et-Principe, M. Ahman Mravili, a dévoilé les quatre piliers qui fondent la vision stratégique de l'organisation.

Le premier est une meilleure production, afin d'accroître les rendements agricoles grâce à des équipements modernes et des pratiques plus performantes.

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Le deuxième repose sur une meilleure nutrition, en garantissant aux populations un accès durable à une alimentation saine, diversifiée et de qualité.

Le troisième vise un meilleur environnement, à travers une agriculture respectueuse des ressources naturelles et des générations futures.

Enfin, le quatrième pilier, sans doute le plus emblématique de cette initiative, est celui de meilleures conditions de vie, avec une attention particulière portée aux populations de l'arrière-pays, longtemps confrontées à l'isolement et au manque d'opportunités économiques.

C'est précisément cette volonté de ne laisser aucune communauté de côté qui a conduit la FAO à choisir la province de la Ngounié, et plus particulièrement le département de la Louetsi-Wano, comme point de départ de ce partenariat d'envergure. Un choix qui fait désormais de cette localité un modèle national appelé à être reproduit dans l'ensemble des neuf provinces du Gabon.

Ce choix n'est pas le fruit du hasard. Il répond au plaidoyer engagé depuis deux ans par la Première Dame, Madame Zita Oligui Nguema, en faveur des populations louvanoises, dont elle n'a cessé de défendre les aspirations à un véritable essor économique.

Aujourd'hui, cette vision prend corps avec l'accompagnement concret de la FAO.

Le représentant de la FAO n'a pas manqué d'interpeller le ministre des Travaux publics, M. Edgard Moukoumbi, également présent à cette cérémonie.

Il a salué sa présence non seulement comme fils de la localité, mais surtout comme membre du Gouvernement appelé à travailler en parfaite synergie avec le ministre de l'Agriculture.

Là encore, le chiffre quatre s'est imposé comme le fil conducteur de cette stratégie de développement :

Équiper les producteurs en matériels adaptés ;

Structurer les organisations agricoles pour renforcer leur efficacité ;

Former les agriculteurs aux techniques modernes de production ;

Désenclaver les bassins de production grâce à des infrastructures routières performantes.

Ces quatre leviers, mis en oeuvre de manière complémentaire, permettront aux agriculteurs d'améliorer leur productivité, de réduire les pertes post-récolte et surtout d'accéder plus facilement aux grands marchés, notamment ceux de Libreville, afin de mieux valoriser leurs productions.

À travers cette initiative, la FAO et l'État gabonais posent les fondations d'une agriculture moderne, compétitive et inclusive.

En faisant de la Louetsi-Wano le point de départ de cette dynamique nationale, ils envoient un message fort : le développement du Gabon commence aussi dans ses territoires les plus éloignés.

Une ambition qui s'inscrit pleinement dans la vision du Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, celle d'un développement équilibré des territoires, où chaque province, chaque département et chaque citoyen participe à la construction d'un Gabon plus prospère, plus solidaire et résolument tourné vers l'avenir. Car un pays qui ne peut pas nourrir son peuple ne peut prétendre au développement .