Madagascar: Morondava - Les Nations unies misent sur la Caravane de la Paix

Le PBF a lancé à Morondava la Caravane de la Paix, marquant dix ans d'engagement pour la cohésion sociale à Madagascar. Elle parcourra les régions pour promouvoir le dialogue, la paix et la bonne gouvernance.

Morondava a accueilli le lancement de la première Caravane de la Paix à Madagascar, marquant les 10 ans d'engagement du Fonds des Nations unies pour la consolidation de la paix (PBF) en matière de prévention des conflits, de promotion des droits humains et de renforcement de la cohésion sociale. Cette caravane sillonnera les régions d'intervention du Fonds afin de promouvoir le dialogue, la résolution pacifique des conflits et la bonne gouvernance.

La région Menabe a été choisie pour donner le coup d'envoi de cette initiative en raison du dynamisme de ses organisations de jeunesse, ainsi que des résultats obtenus en matière d'égalité de genre, d'autonomisation des femmes et d'impact communautaire. Le lancement a été marqué par un dialogue intergénérationnel, l'inauguration de la fresque « Ta vision de la paix pour le Menabe », un Karavan'alina et un concert pour la paix.

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Présent lors de la cérémonie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, lui-même ancien bénéficiaire du projet Mahasaky soutenu par le PBF, a insisté sur la nécessité de poursuivre les actions en faveur de la jeunesse.

« Les jeunes ne sont pas l'avenir, ils sont déjà le présent. Il est essentiel de préserver les acquis du PBF et de prolonger cet engagement pour construire une paix durable et renforcer la bonne gouvernance », a-t-il déclaré.

Un potentiel

Selon Marie Doucey, coordinatrice du Secrétariat technique du PBF à Madagascar, l'engagement des jeunes constitue une priorité stratégique. Depuis 10 ans, le Fonds soutient la structuration des réseaux de jeunes, le développement de leurs compétences et la mise en oeuvre de l'Agenda Jeunesse, Paix et Sécurité, conformément à la résolution 2250 du Conseil de sécurité des Nations unies. Les jeunes représentent près de 70 % de la population malgache, un potentiel que le PBF entend continuer à accompagner.

À Morondava, la Coalition nationale Jeunesse, Paix et Sécurité a organisé des actions de sensibilisation à la Maison des jeunes, tandis que les membres d'OBS-Mada, appuyés dans le cadre du projet Landja, poursuivent leurs initiatives en faveur de la cohésion sociale et du contrôle citoyen. Un dialogue intergénérationnel, organisé par le Haut-Commissariat aux droits de l'Homme (HCDH) et l'Observatoire national des droits humains (ONDH), a également réuni autorités locales, société civile et jeunes leaders autour de la participation des jeunes à la consolidation de la paix.

Le PBF a également mis en avant les résultats du projet REAP. Dans plusieurs villages de l'aire protégée d'Antimena, les comités de femmes ont contribué à réduire les tensions liées à l'accès aux ressources naturelles, tout en développant des activités génératrices de revenus. Une étude réalisée en 2022 souligne que ces comités ont renforcé la solidarité entre les femmes et leur capacité à faire entendre leur voix au sein de leurs familles et de leurs communautés.