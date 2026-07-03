Madagascar: Mahajanga - Dix-huit nouveaux officiers prêts à naviguer

D'une pierre deux coups !

La célébration de la Journée mondiale des gens de mer (JMGM), chaque 25 juin, a été marquée également par la sortie de trois promotions d'élèves officiers marins au sein de l'École nationale d'enseignement maritime (ENEM) de Mahajanga. L'événement était placé cette année sous le thème « Transporter le commerce mondial. Porter les risques ».

La cérémonie officielle de baptême des trois promotions, composées de dix-huit élèves, à savoir des Élèves Officier de Quart Pont (EOQP), des Élèves Officier de Quart Machine (EOQM) et des Élèves Lieutenant de Pêche (ELP), s'est déroulée dans les locaux de l'ENEM à Mahajanga-Be. Ces nouveaux marins diplômés ont suivi une formation de vingt jours et vont intégrer le monde du travail.

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« C'est un moment solennel et symbolique marquant l'entrée officielle de ces futurs professionnels dans le monde maritime. Madagascar dispose de cinq mille marins qui travaillent dans le monde entier et cinq mille autres exercent leur métier dans le pays. Sur les quinze officiers de quart pont formés en 2025, sept travaillent en Europe et dix des quatorze lieutenants de pêche (LP) sont déjà recrutés », a déclaré le directeur général de l'ENEM, Rekoria Manantsapa Mitondrarivo.

Le baptême des promotions 2026 s'inscrit dans un double esprit : une célébration académique marquant l'aboutissement d'un parcours exigeant et un engagement professionnel. Les nouveaux diplômés sont prêts à relever les défis d'un secteur vital mais exigeant. Cette cérémonie symbolise leur engagement, leur discipline et leur attachement aux valeurs d'excellence et de responsabilité.

« Le brevet délivré par l'ENEM est reconnu au niveau international. Le diplôme a la même valeur que dans les autres pays membres de l'Organisation internationale maritime (OIM). Ils perçoivent le même salaire partout dans le monde », a ajouté le directeur de l'Agence portuaire, maritime et fluviale (APMF) de Mahajanga, l'officier de marine marchande Ronsard Franck Rakotozafiarimamy.

La Journée internationale des gens de mer rend hommage, chaque 25 juin, aux marins du monde entier, véritables piliers du commerce mondial, souvent confrontés à des conditions difficiles, dangereuses et parfois à des zones de conflit.