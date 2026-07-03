Ile Maurice: Reconstitution du meurtre de Gaël Sadal sous haute tension

Mobilisation policière exceptionnelle pour la reconstitution du meurtre de Gaël Sadal sur les lieux du drame à Résidence La Cure, hier. Près de trois semaines après la mort de Gaël Sadal, poignardé au coeur le 13 juin lors d'une violente altercation, la police a procédé à cette reconstitution sous haute surveillance.

L'opération a mobilisé des éléments du Groupe d'intervention de la police mauricienne (GIPM), de la Divisional Crime Intelligence Unit North, du Scene of Crime Office et de la Special Support Unit. Afin de garantir le bon déroulement de l'exercice, une cinquantaine de policiers étaient déployés sur les lieux et un périmètre de trois pâtés de maisons a été quadrillé, interdisant l'accès non seulement au public, mais aussi aux résidents.

Les unités du GIPM ont amené, tour à tour, les mis en cause afin qu'ils rejouent les circonstances de l'altercation ayant coûté la vie à Gaël Sadal. Leur arrivée a chaque fois été accueillie par la colère de riverains, qui les ont hués. Sur place, la concubine de la victime criait à la justice, sous le regard des forces de l'ordre. L'opération, qui a duré au moins deux heures, s'est achevée vers 12 h 30.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les accusés - Sheik Boulaky, Dorinne et Shahad Yan Kan Yuen - qui font l'objet d'une accusation provisoire de meurtre ont ensuite été reconduits en cellule policière dans l'attente des suites de la procédure.