Ile Maurice: Beach Volley - Les paires Alfred-Doobraz et Paul-Rosalba qualifiées pour la prochaine phase

Le CAVB Zone 7 Continental Qualification Tournament s'est poursuivi, hier, à la Paradise Arena, complexe sportif de Roche-Caïman aux Seychelles. Les deux paires mauriciennes ont décroché leur billet pour la prochaine phase qualificative pour les Jeux olympiques de 2028.

Chez les hommes, Gilbert Alfred et Akash Doobraz ont réalisé un sans-faute dans le tournoi. Après avoir remporté leurs deux premiers matches, mercredi, face aux Comores et aux Seychelles, ils ont dominé en deux manches, 21-12 et 24-22, les Malgaches Waltino Andriafaramanana et Julio Randriafaramanana, hier. Ces derniers ont tenté un forcing dans le second set mais nos compatriotes ont tenu ferme pour assurer leur première place. Les Comoriens Mohamed Boukhary et Ahmed Satoul terminent deuxièmes avec deux victoires et une défaite. Hier, ils ont pris la mesure des Seychellois Henrico Ernesta et Gerry Lozaique, en deux sets, 21-17 et 21-17.

En féminin, les Mauriciennes Valentine Paul et Stephie Rosalba avaient perdu leur premier match contre les Seychelloises Dania Hoareau et Angélique Adeline (15-21, 16- 21) avant de remporter le second face aux Malgaches Holiarisoa Andriamihasoa Ravonitseheno et Joëlle Hariniaina Yannick Andrianirina en deux manches, 21-16 et 21-19. Suffisant pour prendre la deuxième place derrière les Seychelles - qui ont aussi battu les Malgaches mercredi - et obtenir leur ticket pour la prochaine phase qualificative pour LA28.

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Les beach-volleyeurs ont enchaîné, hier même, avec le CAVB Zone 7 Tour - Round 1. Valentine Paul et Stephie Ro- salba ont encore battu la paire malgache Holiarisoa Andriamihasoa Ravonitseheno et Joëlle Hariniaina Yannick Andrianirina, mais au tie-break cette fois, 21-14, 17-21 et 15-12. En début de soirée, nos compatriotes se sont ensuite inclinées devant les Seychelloises Dania Hoareau et Angélique Adeline, en deux sets, 9-21 et 18-21.

Gilbert Alfred et Akash Doobraz, par contre, ont poursuivi sur leur lancée victorieuse en remportant leur duel face aux représentants des Comores, Elyas Abdounourou et Ahmed Satoul, en deux manches, 21-15 et 21-16.

Le CAVB Zone 7 Tour - Round 1 se poursuit aujourd'hui. Les demi-finales, les finales et les matches de classement auront lieu dimanche.