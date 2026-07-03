Algérie: La Suisse élimine l'Algérie de Petkovic sans trembler

Il y avait quelque chose d'unique dans l'air à Vancouver ce soir. Vladimir Petkovic, né à Sarajevo, naturalisé suisse et ancien sélectionneur de la Nati entre 2014 et 2021, se retrouvait face à son ancienne équipe pour un seizième de finale à haute tension émotionnelle. «Je suis Suisse, mais demain mon pays, c'est l'Algérie», avait-il confié en conférence de presse la veille. Une déclaration forte, qui résumait à elle seule la complexité d'un homme écartelé entre deux identités footballistiques.

Sur le terrain, la sentimentalité n'a pas pesé lourd. La Suisse a rapidement rappelé pourquoi elle avait terminé en tête du groupe B, en éliminant les Fennecs (2-0) avec sérieux et efficacité.

Une entame algérienne prometteuse, vite contrariée

Petkovic avait aligné Ibrahim Maza dans un rôle inédit de numéro 9 dans son 4-2-3-1, face à Murat Yakin qui lui répondait avec le même système et Breel Embolo en pointe. Dans les buts algériens, Luca Zidane, peu convaincant lors des deux premiers matches, avait finalement été titularisé.

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Les Fennecs ont démarré le couteau entre les dents, poussant haut et créant de l'incertitude. Aouar a testé le dispositif adverse (6e), avant qu'un contact litigieux sur Zerrouki dans la surface ne soit ignoré par l'arbitre (8e). Les Algériens méritaient mieux. Mais la Suisse a frappé sur sa toute première occasion. Sur le côté gauche, Johan Manzambi a croqué Aïssa Mandi d'un dribble tranchant avant de centrer en retrait pour Breel Embolo, qui n'avait plus qu'à pousser au fond des filets (11e, 1-0). Un but cruel, qui a changé la physionomie du match.

Manzambi, le poison suisse

Libérés, les Suisses ont pris le contrôle et exploité les lacunes défensives algériennes. Manzambi a continué de donner le tournis aux Fennecs, enchaînant les percées dangereuses. À la 15e minute, il a trouvé Dan Ndoye au second poteau, qui a remis pour Freuler, avant que Zakaria ne bute sur Zidane dans la surface. L'Algérie a tenté de répondre par Maza (18e, 20e), Chaïbi (43e) et Aouar (45e+2), sans jamais vraiment inquiéter le bloc helvétique. Le score est resté de 1-0 à la pause, mais la tendance était claire.

Ndoye tranche, l'Algérie s'incline

La deuxième période a rapidement tranché le débat. Dès la 46e minute, sur un centre fort de Zakaria, Belghali a repoussé le ballon dans les pieds de Dan Ndoye, qui a expédié une frappe du droit imparable dans le but de Zidane (2-0). Dos au mur, Petkovic a multiplié les changements -- Gouiri et Hadjam (59e), Hadj Moussa et Boudaoui (71e) -- pour tenter de renverser la vapeur. En vain.

Les Fennecs sont restés brouillons et peu inspirés. Zidane a sorti un arrêt décisif sur une tentative de Rieder (81e), mais l'Algérie n'a jamais réellement fait trembler la Nati. La Suisse a géré sereinement son avantage jusqu'au coup de sifflet final.

L'Algérie rentre chez elle, éliminée. La Suisse, elle, poursuit son beau parcours et affrontera le vainqueur du match entre la Colombie et le Ghana en huitièmes de finale.