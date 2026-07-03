Ile Maurice: Plus de 125 employés dénoncent une période probatoire de deux à six ans

Plus de 125 employés de la Mauritius Broadcasting Corporation (MBC) affirment être maintenus en période d'essai depuis deux à six ans malgré l'accomplissement de toutes les formalités requises en vue de leur confirmation.

Dans un courriel adressé au Premier ministre, Navin Ramgoolam, avec copie à plusieurs ministres, au leader de l'opposition et au conseil d'administration de la MBC, ils demandent une intervention urgente afin de mettre fin à une situation qu'ils jugent contraire aux principes de bonne gouvernance, d'équité administrative et au droit du travail.

Les signataires, qui ont choisi de conserver l'anonymat par crainte d'éventuelles représailles, représentent différents départements de la MBC, notamment l'administration, les ressources humaines, le marketing, la rédaction, la production, la programmation ainsi que le transport, tant à Maurice qu'à Rodrigues.

Dans leur correspondance, ils expliquent que plusieurs d'entre eux avaient déjà travaillé pour la MBC sous contrat, comme employés temporaires ou freelances, avant d'être recrutés sur des postes permanents. Ils précisent également que leur processus de recrutement avait débuté plusieurs mois, voire plusieurs années, avant les élections générales de 2024.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon eux, toutes les étapes administratives nécessaires à leur confirmation ont été complétées depuis plus d'un an. Les évaluations de performance ont été réalisées par leurs supérieurs hiérarchiques et les examens médicaux obligatoires ont également été effectués avec succès. Pourtant, aucune décision définitive concernant leur confirmation n'aurait été communiquée jusqu'à présent.

Les employés rappellent également que le conseil d'administration de la MBC avait mandaté un audit indépendant des ressources humaines afin d'évaluer la structure du personnel et les pratiques de gestion des ressources humaines. D'après les informations qui leur auraient été communiquées par le département des ressources humaines, ce rapport aurait déjà été examiné et approuvé par le conseil d'administration.

Assurances stériles

Toujours selon les employés, les recommandations de cet audit devraient aboutir à plusieurs mesures, notamment la confirmation d'un nombre important d'employés actuellement en probation, la résiliation du contrat de certains employés pour des raisons de redondance, de performance ou de comportement, ainsi que la prolongation de la période probatoire pour d'autres en raison d'évaluations jugées insatisfaisantes. Ils affirment toutefois qu'à ce jour, aucune de ces décisions n'a été officiellement mise en oeuvre ni communiquée aux personnes concernées.

Les signataires disent avoir multiplié les démarches auprès de la direction. Ils affirment avoir adressé plusieurs courriers à la direction et rencontré le directeur général, le responsable des ressources humaines ainsi que d'autres cadres du département. Ils indiquent avoir reçu l'assurance d'annonces de décisions «dans les prochaines semaines», sans qu'aucun changement concret n'intervienne.

Cette situation, expliquent-ils, entretient une profonde incertitude quant à leur avenir professionnel. Ils estiment que cette probation prolongée affecte leur progression de carrière, leur stabilité financière ainsi que leur capacité à planifier leur avenir. Ils soutiennent également qu'une telle durée de probation est difficilement compatible avec les principes d'une gestion moderne des ressources humaines et avec la législation du travail.

Les employés dénoncent également le fait que, durant cette même période, la MBC aurait poursuivi le recrutement de nouveaux employés sous contrat, certains bénéficiant, selon eux, de rémunérations supérieures à celles d'employés occupant pourtant des postes permanents sans avoir encore été confirmés.

Dans leur courriel, ils demandent au Premier ministre de veiller à la mise en oeuvre rapide des décisions découlant de l'audit des ressources humaines, à la communication du statut de chaque employé concerné, au respect des procédures légales en cas de licenciement ou de prolongation de période probatoire, ainsi qu'à l'instauration de mesures empêchant que de futurs employés demeurent en probation pendant des périodes aussi longues.

Sollicité pour une réaction au sujet des interrogations soulevées par ces employés, Alain Gordon-Gentil, directeur général de la MBC, a indiqué qu'il se trouvait à Rodrigues pour des réunions de travail avec les employés de la station régionale. Il a fait savoir qu'il répondrait aux questions qui lui ont été adressées dans les plus brefs délais.