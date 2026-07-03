Ile Maurice: Laurent Recoura et six hauts cadres suspendus

Des têtes devaient tomber après le rapport Kroll. C'est désormais chose faite à Air Mauritius (MK). Le Français Laurent Recoura, Chief Commercial Officer (CCO), ainsi que six autres hauts cadres de la compagnie nationale ont été suspendus de leurs fonctions hier à l'issue d'une réunion du board présidée par le Chief Executive Officer (CEO), André Viljoen.

D'après des sources proches du dossier, les conclusions du rapport sont particulièrement sévères à l'égard des sept responsables suspendus. Elles mettraient en cause leur rôle dans plusieurs décisions prises pendant cette période et auraient conduit le conseil d'administration à agir rapidement. Selon les informations disponibles, le rapport Kroll mentionnerait également l'ancien CEO de MK, Krešimir Ku ko, parmi les personnes mises en cause.

Ces mêmes sources apportent toutefois une nuance importante. Elles affirment que Laurent Recoura et les six autres cadres suspendus n'auraient pas eu le pouvoir décisionnel nécessaire pour conclure les contrats relatifs à la location des avions. Ils auraient agi en exécutant des directives données par les anciens dirigeants de la compagnie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Contrairement aux rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, des sources proches du dossier assurent que le conseil d'administration de MK est uni. Elles indiquent que les trois réunions tenues depuis la remise du rapport Kroll se sont conclues par des décisions prises à l'unanimité, les administrateurs étant déterminés à «mettre de l'ordre» dans la compagnie et à aller jusqu'au bout des procédures. Pour rappel, lors des débats parlementaires, les noms de Ken Arian, ancien président d'Airport Holdings Ltd, et de Sattar Hajee Abdoula, ancien administrateur de MK, avaient également été cités en lien avec les responsabilités relevées dans cette affaire.

Il faut noter qu'il s'agit de la seconde suspension de Laurent Recoura en l'espace de deux ans. En mai 2024, alors qu'il assurait également les fonctions d'Officer-in-Charge de MK, il avait été suspendu après que la compagnie eut déposé une plainte officielle réclamant l'ouverture d'une enquête sur ses agissements présumés. Toutefois, en février 2025, le conseil d'administration de MK avait finalement décidé de le réintégrer à son poste de Chief Commercial Officer. Nous avons sollicité à plusieurs reprises la cellule de communication de MK. Nos appels sont restés sans réponse.